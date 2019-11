El trujillano Jean Carlos "Lobo" Torres se anotó el viernes su séptimo nocaut en línea al acabar con el paraguayo Carlos Portillo en el primer asalto de la pelea estelar en la más reciente edición de "A Puño Limpio", que se llevó a cabo en el coliseo Rubén Zayas Montañez de Trujillo Alto en una presentación de PR Best Boxing Promotions en asociación con Spartan Boxing.

De esta manera, Lobo Torres (18-0, 14 kos), sexto clasificado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 140 libras, defendió por tercera vez su título Latino de esa entidad.

La reyerta terminó a 2:43 del round inicial.

"Me sorprendió por el plan de pelea que trajo. Esperaba que viniera boxeando, pero no fue así y me llegó con buenas manos", dijo Torres en un comunicado de prensa. "Pudimos hacer los ajustes y llegó esa mano (el upper final)".

El encuentro coestelar de la velada concluyó también en el primer round cuando el vegalteño Nicklaus Flaz (8-1, 6 kos) envió a la lona al mexicano Darío Fermán (18-7, 15 kos) con una fuerte izquierda, de la cual el azteca no se recuperó. El tiempo final fue de :51 segundos.

Mientras, el arecibeño Néstor Bravo (18-0, 13 kos) noqueó en el segundo asalto al colombiano Rodolfo Puente (18-4-2, 14 kos). Bravo envió a la lona dos veces a Puente en el primer asalto y una en el segundo cuando el árbitro detuvo la acción. El tiempo final fue de 1:06.