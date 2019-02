La Selección Nacional de Boxeo tendrá que alterar su calendario de fogueos para los Juegos Panamericanos Lima 2019 luego que la Federación Puertorriqueña de Boxeo (FPB) decidiera no viajar a la República Dominicana para participar en la Copa Independencia.

La decisión para cancelar el viaje fue provocada por la exigencia de los organizadores del evento de que el equipo debía viaja directo a la provincia de Santiago, donde se celebrará la justa del 21 al 24 de febrero.

“Íbamos a salir mañana, pero se determinó no asistir por las exigencias desde República Dominicana de que teníamos que llegar al aeropuerto de Santiago. Pero desde Puerto Rico no hay vuelos directos hacia allá, por lo tanto, decidimos no ir”, explicó José “Chicky” Laureano, presidente de la FPB, al hacer referencia al Aeropuerto Internacional del Cibao.

El presidente federativo lamentó la determinación de los directivos del evento, quienes en años anteriores accedieron a buscar a los peleadores boricuas al Aeropuerto Las Américas, en Santo Domingo, y de ahí llevarlos hasta Santiago. La movilización de la delegación boricua hasta la jurisdicción norteña dominicana encarecía el viaje, en momentos que las federaciones encaran aprietos económicos.

A ese evento, que unos 130 peleadores masculinos y femeninos de 10 países, iban a acudir los campeones nacionales masculinos y femeninos del Torneo Isaac Barrientos, que se realizó en Yauco a principios de febrero. Estos boxeadores están en busca de espacios para los Panamericanos, que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto.