El fajardeño McJoe Arroyo sufrió anoche su tercer revés en sus últimas cuatro peleas, al caer noqueado ante el mexicano Luis Nery en el AT&T Stadium de Arlington, en Texas.

La pelea terminó al finalizar el cuarto asalto, cuando la esquina de Arroyo decidió detener la reyerta, que estaba pautada para diez rounds.

El boricua había sido derribado en cuatro ocasiones; una en el segundo, otra en el tercero y otras dos veces en la cuarta vuelta.

La pelea, en el peso gallo, fue parte de la cartelera estelarizada por el combate entre Erroll Spence Jr. y Mikey García.

Arroyo, de 33 años y excampeón mundial en las 115 libras, quedó con récord de 18-3 y 8 KO.