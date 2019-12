Ya sea a través de una revancha contra el japonés Kazuto Ioka o con un choque ante su compatriota Jeyvier Cintrón, el puertorriqueño McWilliams Arroyo solo está enfocado en concretar una tercera oportunidad para conquistar un título mundial.

El fajardeño se colocó el sábado a las puertas de una nueva oportunidad titular luego de vencer convincentemente al dominicano Juan Gabriel Medina vía nocaut técnico en el sexto asalto, combate estelar de las 115 libras del cartel de DIRECTV ‘Boxing Nights’, de Miguel Cotto Promotions, en el coliseíto Pedrín Zorrilla.

Arroyo, clasificado número seis en de dicho peso en el escalafón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), ahora esperará por el resultado de la reyerta entre el campeón Ioka (24-2 con 14 nocauts) frente a Cintrón (11-0 con nocauts) a celebrarse el 31 de diciembre en Japón.

Si le dan a escoger, Arroyo prefiere verse nuevamente contra Ioka, quien lo venció en septiembre de 2018 por decisión unánime en un combate no titular, pero con la condición de no enfrentarlo en el país del Sol Naciente.

“Hacemos lo que sea necesario, pero si es allá tiene que ser una buena oferta porque ese viaje es fuerte”, expresó el exolímpico minutos después de derrotar a Medina.

“Entiendo que una revancha con Ioka será excelente para el boxeo, porque quien pudo presenciar ese primer combate sabe que fue una pelea muy buena. Yo sé que él ganó, pero mírale el rostro (esa noche), cómo terminó esa pelea comparado con otras y no terminó como quisiera”, agregó.

En oportunidades titulares, Arroyo no pudo capturar un cetro frente al tailandés Amnat Ruenroeng en el 2014 y ante el nicaragüense Román “Chocolatito” González en el 2016. Ambos derrotas fueron por decisión.

En la cita frente a Ioka, Arroyo resaltó que llegó preparado para pelear por 10 asaltos, pero una vez subió al cuadrilátero, hubo una confusión sobre la totalidad de los episodios, situación que alteró su plan de trabajo.

“Cuando subí, nos dijeron que la pelea iba ser a 12. De momento, en la mente uno dice: tengo que emplearme hasta el 12. Cuando llegamos al noveno, nos dicen que el décimo va a hacer el último. Me dije, ‘Eah rayo, tengo que apretar ahora’. Esos últimos dos asaltos pudieron ser cruciales porque él ya se estaba cansado. Digo, él me pudo haber tumbado, pero se queda esa incógnita”, indicó.

Si Cintrón se corona durante la víspera de Año Nuevo, Arroyo no tendría sentimientos encontrados en enfrentar al invicto puertorriqueño.

“Sería excelente porque somos dos olímpicos. Sería algo grande. Pero no estoy pensando en eso.Le deseo el mayor de los éxitos. A todo boricua que vaya a pelear por un título, le deseo lo mejor. Yo quiero pelear por el título contra x o y persona. Volví a subir a 115 y me siento mejor. En el entrenamiento me siento más contento y eso me va a ayudar, además de la experiencia que tengo. Creo que puedo alcanzar la meta”, declaró.

Arroyo (20-4, 15 nocauts), de 33 años, terminó el año con marca de 3-0 después del revés ante Ioka.