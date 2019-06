El boxeador McWilliams Arroyo se sobrepuso a dos caídas en el quinto asalto para vencer por decisión unánime al nicaragüense Carlos Buitrago para retener este sábado su cetro Latino de las 112 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Arroyo puso su récord en 19-4 con 14 nocauts, mientras Buitrago vio caer el suyo por 31-5-1 con 17 KO’s.

“Me dio en la quijada y puse un guante en el piso en ambas ocasiones para protegerme, pero no estaba tan lastimado. Podía seguir. Y esto no se trata de ganar un asalto, sino de ganar toda una pelea. Creo que demostré cría entre el octavo y el décimo asalto, que son los asaltos de campeonato. Pegué los mejores golpes y al final de ese décimo asalto le di tremendo puño y lo puse mal. Si llego a tener 30 segundos más, se iba por nocaut”, declaró Arroyo sobre su combate escenificado en el coliseo Roger Mendoza, de Caguas, como la atracción principal de la cartelera “Noche de Campeones DIRECTV”.

Luego de las caídas en la quinta vuelta, el atleta fajardeño cerró con fuerza tras pegar los mejores golpes entre el octavo y el décimo asalto y llevarse las tres tarjetas a su favor, 96-92, 96-92 y 95-93. De hecho, Arroyo alcanzó al nicaragüense con un certero jab y varios ganchos de izquierda que hicieron tambalear a su rival al final del pleito.

“Ahora espero tener una pelea de campeonato mundial antes de finalizar el 2019. Tengo 33 años y no soy un prospecto. Creo que con esta pelea estoy listo. Siendo el campeón Latino de la OMB, estoy listo para enfrentar a cualquier valiente que quiera defender su correa contra mí”, agregó Arroyo.

Por su parte, Buitrago se mostró en desacuerdo con la decisión de los jueces, la que a su entender fue localista, y puso en duda que el boricua tenga lo necesario para coronarse como campeón mundial.

“Creo que hice lo suficiente para ganar, pero entiendo que él es el peleador de Puerto Rico, está en su casa y aquí le dieron la decisión. No obstante, si pelea por el campeonato en Japón así, no va a ganar ninguna decisión de esta forma allí. Si cree que me ganó o que va a ganar el campeonato mundial, se está engañando a sí mismo”, manifestó Buitrago.

“Al menos cumplí con la empresa al venir a Puerto Rico y dar una gran demostración. Pienso quedarme mayormente en 112 libras, aunque bajaría otra vez a 108 si aparece algo atractivo”, añadió.

En otros pleitos de la noche, el invicto Magdiel Cotto (11-0, 8 KO’s) despachó a Othoniel González (6-2, 3 KO’s) en el quinto asalto por nocaut técnico y Kevin Nieves (13-2-1, 6 KO’s) venció por nocaut técnico en el tercer asalto a Fernando Torres (19-12, 11 KO’s) durante su combate en las 140 libras.

En el pleito que abrió la transmisión televisiva, Juan Carlos Camacho Jr. (11-1, 6 KO’s) se impuso vía decisión unánime de 60-54 en las tres tarjetas al doblegar al azteca Samuel Gutiérrez (17-23-5, 6 KO’s) luego de seis asaltos de acción.