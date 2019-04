El excampeón mundial Miguel Cotto está listo para formalizar su amor con la cocina.

La Escuela Hotelera de San Juan informó hoy que Cotto comenzará estudios en su institución, lo que llamaron como “un junte de campeones”.

¡Un junte de campeones ??! Estamos muy contentos por tener a un puertorriqueño que le ha dado mucha gloria a Puerto Rico... Posted by Escuela Hotelera de San Juan on Wednesday, April 3, 2019

El director Ejecutivo de Promociones Miguel Cotto, Bryan Pérez, indicó que el exboxeador de 38 años comenzará sus estudios en agosto.

“Se va a preparar en Artes Culinarias”, detalló Pérez a El Nuevo Día.

Cotto nunca ha escondido su pasión por la cocina. En el 2012, unos días previo a su pelea contra Floyd Mayweather, incluso preparóuna cena a su equipo de trabajo y a un grupo de reporteros que se encontraba en Las Vegas para la megapelea.

“Siempre me ha gustado la cocina. Me entretengo cocinando y no pienso en las cosas”, expresó Cotto en ese entonces. “Me mantiene pensando en otra cosa que no sea a lo que vine aquí, que es a pelear. Así pienso en ello solo en los momentos que debo”.

Cotto peleó por última vez el 2 de diciembre de 2017, terminando una carrera en la que ganó títulos en cuatro pesos. Finalizó su carrera con marca de 41-6 con 33 victorias por la vía del nocaut.