El peleador boricua Oscar Collazo ha asegurado en la noche de hoy al menos una medalla de plata para Puerto Rico en los Juegos Panamericanos al derrotar por puntos en la semifinal al cubano Damián Arce.

Los jueces anotaron la pelea 4-1.

"No me cabe la felicidad, y todavía me falta", expresó Collazo tras el combate.

"Nos movimos bien, hacia los lados. Lo practicamos y lo ejecutamos a la perfección", agregó.

La victoria ha colocado al boricua en la final de la acción en los 49 kilogramos, donde tendrá la oportunidad de optar por el oro en un combate este venidero viernes ante el colombiano Yuberjén Martínez.

"Lo enfrenté en Barranquilla 2018 y en Nicaragua (clasificatorio panamericano). Sabía que este momento iba a volver a llegar. A la tercera es la vencida", indicó.