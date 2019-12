El medallista de oro de los Juegos Panamericanos de Lima, el púgil Oscar “El Pupilo” Collazo, hará su debut en el profesionalismo el próximo 15 de febrero durante la celebración de la cartelera ‘DIRECTV Boxing Nights’, que se celebrará en el coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

Este cartel será protagonizado por el invicto Carlos “Purín” Caraballo y el cotizado José “Chiquiro” Martínez y se transmitirá de forma exclusiva para los clientes de DIRECTV en su canal 161 (OnDIRECTV).

“Estoy un poco ansioso de que llegue el día. Quiero debutar en grande y demostrar mis quilates en ese escenario. Para ello llevamos cuatro semanas entrenando duro en Guayanilla, haciendo nuestro campamento junto a ‘Purín’ Caraballo y aprendiendo de él”, indicó Collazo en declaraciones escritas.

El campeón panamericano en los 49 kilogramos firmó con Miguel Cotto Promotions para saltar al profesionalismo el 3 de diciembre luego que renunciar a su aspiración de representar al país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras saberse que su división fue eliminada del programa de las Olimpiadas.

Su única opción era subir a los 52 kilos, peso que sí estará presente en la justa mundial. Sin embargo, tenía que retar a quien fuera su compañero de equipo en los Panamericanos, Yankiel Rivera.

“Yo conocí a ‘Purín’ desde aficionado. Es un peleador serio, que se enfoca bien en sus entrenamientos. Me gusta entrenar con personas así, que somos similares, que entrenamos duro. Nos motivamos uno al otro. Es bueno entrenar con alguien que ya tiene la experiencia. Eso me ayuda en este proceso y sé que ambos vamos a salir airosos”, agregó Collazo, quien aún no conoce el nombre de su contrincante.

Motivados “Purín” Caraballo y “Chiquiro” Martínez

Por su parte, Caraballo y Martínez se mostraron deseosos de subir al ensogado para su próximo compromiso.

“Estoy loco por subir al ring en el Roberto Clemente. Para mí es un gran orgullo y una gran motivación estar en ese escenario. Estuve en el ‘Choliseo’ (Coliseo José Miguel Agrelot) una vez, pero el Roberto Clemente es otra cosa. Hay que aprovechar la oportunidad, tener la visibilidad y dejar mi huella”, dijo el guayanillense Caraballo, quien exhibe foja perfecta de 12-0 con 12 nocauts.

“No tengo rival fijo todavía, pero llevo cuatro meses entrenando, y loco por subirme al ring nos hemos mantenido bien físicamente. Ahora nos quedan seis semanas de trabajo duro, así que podemos comer pasteles y un poco de lechón asado en Navidades, porque estamos a tiempo todavía”, manifestó.

Otro que está ansioso por regresar al ensogado lo es “Chiquiro” Martínez (20-1-2 con 13 KO’s), quien no pelea desde sufrir el primer revés de su carrera el pasado 31 de enero cuando cayó ante el filipino Aston Palicte en Las Vegas durante pelea eliminatoria por el campeonato de las 115 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Quiero que llegue ya el 15 de febrero. Estoy deseoso de pelear otra vez luego de estar un año fuera y nada mejor que peleando en el coliseo Roberto Clemente por primera vez. ¡Es un honor! Me siento bien contento que me estén dando esta oportunidad y que la empresa ha mostrado mucho interés en mí. Vengo a dar un gran espectáculo en el Clemente”, dijo el peleador de Las Marías, quien ya ha sido campéon regional NABO de la OMB en las 115 libras y campéon Latino del Consejo Mundial de Boxeo.

“Ya empezamos guanteos leves en preparación para esta pelea y ahora en enero vamos a meterle bien sólido al entrenamiento y a la dieta para subir en una gran condición”, puntualizó.