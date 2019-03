Arlington - El púgil estadounidense Errol Spence Jr., que esta noche retuvo el título del peso welter, versión Federación Internacional de Boxeo (FIB), y mantuvo el invicto tras vencer por decisión unánime al aspirante, el hispano Mikey García, dijo que estaba feliz por el triunfo y también listo para enfrentarse al gran campeón filipino Manny Pacquiao.

"Lo primero de todo me siento feliz por el triunfo que he conseguido ante la gente de mi ciudad, algo que me hizo sentir muy bien", declaró Spence Jr., de 29 años. Estas personas me han apoyado desde el primer día y quería hacer un buen desempeño en el cuadrilátero como compensación a todos ellos".

Spencer Jr., que tiene marca invicta de 25-0, 21 triunfos logrados por nocaut, dominó en todas las facetas del boxeo y las estadísticas finales no dejaron duda de esa realidad, que también quedó reflejada de manera profesional en los tres jueces que trabajaron la pelea y que lo vieron ganador con cartulinas de 120-107, 120-108 y 120-108.

También los 47,525 espectadores, que acudieron a las gradas del AT&T Stadium, el campo de los Cowboys de Dallas, equipo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), dieron su aprobación al veredicto con una gran ovación para los dos púgiles por la gran pelea que protagonizaron.

"A lo largo del campo de entrenamiento, muchos comentaristas pensaron que era demasiado inteligente y que no podía boxear tan bien como él", comentó Spence Jr. "Mostré que puedo boxear y puedo mover la cabeza si quiero. La clave es ser inteligente, es el factor decisivo. Tenía el tamaño y la ventaja, ¿por qué no usarlo para colocar el golpe directo?, un arma para mí que le hizo mucho daño".

El campeón invicto reconoció que García demostró sobre el cuadrilátero porqué había sido campeón en cuatro categorías diferentes.

"Le doy a Mikey García todo el crédito por tomar esta pelea", destacó Spence Jr. "Mikey y yo hicimos un gran espectáculo frente a todos estos adorables fanáticos. Lo respeto mucho y lo aprecio por intensificar en todo momento la lucha del combate".

Pero la declaración más importante de Spence Jr. fue que estaba listo para enfrentarse a Pacquiao, de 40 años, que subió al cuadrilátero después que concluyó la pelea.

"Ha batido récords aquí antes, es una leyenda en el deporte y sería un honor pelear contra él", valoró Spence Jr, quien considera que sería algo "muy bueno" para el deporte del boxeo, como lo fue la pelea que mantuvo contra García.

Por su parte, Pacquiao, también se mostró partidario de trabajar un posible duelo cuando se le preguntó lo que pensaba de la invitación que le hacía Spence Jr.

"¿Si por qué no?", respondió Pacquiao. "Les daremos una buena pelea a los fanáticos. Estoy muy feliz de estar aquí en el AT&T Stadium y espero volver pronto", agregó el campeón filipino.

Mientras, García, a pesar de la derrota, de 31 años, que dejó su marca en 39-1 y 30 triunfos logrados por la vía rápida, también se mostró agradecido por el apoyo que recibió de los aficionados.

"Realmente aprecio el amor y el apoyo de los fanáticos esta noche", declaró García. "Es una gran noche y todo el crédito para Errol, es un gran campeón. Es la verdad. Ejecutó su plan de pelea muy bien".

García, que tuvo algo de éxito con su gancho de izquierda, dijo que había llegado al combate con un buen plan de boxeo como era el mantener la distancia.

"Pero no pude mantener mi ritmo y él hizo lo que tenía que hacer. Traté de hacer ajustes y él siguió ejecutando", admitió García. "Pude mantenerme bajo control, me sentí bien y me sentí fuerte. Creo que él sintió el poder de mis golpes, pero definitivamente el suyo fue superior".

Las estadísticas así lo reflejaron con Spencer Jr, que estableció una nueva marca profesional al lanzar 1,082 golpes y colocar 345 en la cabeza y cuerpo de García, que apenas pudo llegar a su rival con 75.