Ser una boxeadora supone un reto para las mujeres que se aventuran en este campo.

No falta quien haga el absurdo comentario de que no es un deporte para féminas, que muestre preocupación porque puede “dañarse” el rostro o que -simplemente- la trate con displicencia.

Todas estas situaciones las ha vivido la boricua Stephanie Piñeiro Aquino, quien debutará en el boxeo rentado el próximo sábado, 14 de septiembre, como parte de la cartelera que protagonizará Luis “El Zurdo” Rosario, quien se medirá al mexicano Jesús “La Cobra” Ahumada en el coliseo Juanito Cabello, en Cidra.

En un encuentro con los medios antes de un entrenamiento liviano en el gimnasio Wilfredo Gómez, de Guaynabo, la deportista de 29 años compartió las reacciones que ha tenido que enfrentar cuando habla de su profesión.

“La mayoría me dice: ‘Tú eres una muchacha bonita, te vas a dañar la cara. ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? ¿Por qué no te quedaste en el baloncesto?’ Pero yo -simplemente- me enamoré del boxeo y esto es lo que quiero hacer. Yo voy a romper con todos esos estereotipos”, apuntó la púgil que se medirá a la mexicana Annette “La Chaparra” Pabello.

Piñeiro Aquino, quien eligió el apodo “The Medicine” para esta etapa profesional, reconoció que al principio vivió escenas de machismo cuando los boxeadores varones no la tomaban en serio. “Esto no es un deporte para mujeres. Vete a hacer otra cosa, vete a jugar voleibol, vete a modelar. Tuve que enfrentar estas cosas. Pero esos mismos muchachos me los ponían después a guantear y decían: ‘Espérate, esta muchacha tiene break’. Con el tiempo me decían que iba a ser campeona mundial. Poco a poco me gané su respeto”, agregó la medallista centroamericana en boxeo y exjugadora del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Al hablar de su debut, reconoció que se sentía “bastante ansiosa”, pero se mostró confiada en la preparación que hizo en Orlando, Florida, por espacio de tres meses. Asimismo, declaró que cuenta con las herramientas para vencer a Pabello (3-3, con un nocaut).