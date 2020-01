Xander Zayas tuvo que sacrificar la gastronomía puertorriqueña durante esta época navideña rumbo a su tercera pelea como profesional el próximo sábado en el Etess Arena del Hard Rock Live en el Boardwalk en Atlantic City, Nueva Jersey.

El boricua de 17 años espera que su disciplina lo lleve a una victoria ante el estadounidense Corey Champion, de 21 años, en un combate en el peso welter, a cuatro asaltos, de la casa promotora Top Rank.

“No diría que fue difícil porque no lo fue. Me acostumbré. No pude comer las cosas que uno quería como pasteles, sin kétchup, comida puertorriqueña. Pero me sentí bien porque al final de todo va a valer la pena y vamos a obtener la victoria”, expresó ayer Zayas a El Nuevo Día.

El joven púgil realizó su preparación en el Sweat Boxing Gym de Davie, en Florida, estado donde reside.

Champion (1-1, 1 KO’s) será un nuevo rival para Zayas debido a que originalmente estaba pautado a enfrentar al mexicano Antonio Duarte (2-2), rival descartado. Champion subirá al cuadrilátero con experiencia en artes marciales mixtas (MMA).

“(Champion) Hacía MMA antes. Es bajito para las 147 libras. Mide 5’6’’, Pero nos hemos adaptado muy bien porque hemos guanteado con personas de la misma estatura o un poco más alto que él. Nos hemos ajustado bastante bien y me siento preparado. No fue complicado el cambio porque me lo dijeron con tiempo”.

Zayas (2-0, 2 KO) viene de una victoria por nocaut en el primer asalto frente al estadounidense Virgel Windfield el pasado noviembre en Las Vegas, Nevada. En su debut, derrotó de la misma manera a Genesis Wynn en Reno, Nevada.

Pese a las limitaciones para pelear en diferentes estados por su corta edad, la firma más joven en la historia de Top Rank no ha tenido complicaciones en conseguir rivales. Al no tener la mayoría de edad, solo puede pelear en Texas, Nevada y Nueva Jersey. Cumple los 18 años el próximo 5 de septiembre.

“Creo que va a ser un buen año y lo estamos comenzando con el pie derecho con una buena pelea en una buena cartelera. No solamente yo voy a estar. También, pelearán los hermanos boricuas Adorno (Joseph y Jeremy). Creo que vamos a poner un excelente show y demostrar lo que podemos hacer en el cuadrilátero. Hasta ahora, no hemos ninguna dificultad. Mi equipo de trabajo y Top Rank han hecho un excelente trabajo en moverme bien”, declaró Zayas, quien aprovechó la entrevista para enviarle un mensaje solidario a los puertorriqueños ante los terremotos que sacudieron a la isla esta semana.