La noche del 2 de agosto de 1980, el monarca boricua del peso superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Samuel “El Torbellino” Serrano, recibió uno de los golpes más contundentes de su carrera, uno que lo llevó a la lona, lo dejó aturdido durante el conteo reglamentario y, finalmente, resultó en un nocaut que le arrebató su corona mundial.

Este evento histórico, del cual se cumplieron ayer 40 años, vio al retador japonés Yasutsune Uehara coronarse nuevo campeón mundial de las 130 libras de la AMB, cuando noqueó a Serrano en el sexto asalto del combate pautado a 15.

El boricua hacía esa noche su defensa número 11 de su cetro mundial.

En realidad, fue una victoria sorpresiva para el peleador japonés. Uehara, de 30 años y 5′5″, entró al entarimado con récord de 25-4-0 con 20 anestesiados. Serrano, de 27 años y 5′8 ½”, tenía marca de 42-4-1 con 14 por la vía del sueño. Serrano subió esa noche sin haber perdido un combate por los pasados seis años, en donde ganó 23 peleas con un empate en 24 reyertas.

PUBLICIDAD

El combate, que cobró vida en el Joe Louis Arena, en Detroit, Michigan, presentó a un campeón con un estilo y ritmo acompasado. Serrano, como de ordinario, marcaba con su largo jab, pegaba, recurría al agarre de cuando en vez y evitaba ser lastima do por su retador, quien ponía presión, pero el mejor alcance de Serrano lo mantenía a distancia.

Uehara se concentró entonces en lanzar largas derechas y tratar de arrinconar a Serrano en las sogas, cortarle el camino, para pelear cuerpo a cuerpo. Mientras, en el cuarto giro, Serrano provocó una corta herida cerca del ojo izquierdo de Uehara.

Culminados los primeros cinco asaltos del combate, los jueces Stanley Berg y Harold Lederman, así como el referí Luis Sulbarán, tenían a Serrano al frente en sus tarjetas por 50-45.

Pero, en el sexto giro, llegó el golpe de Uehara, ya casi al final del asalto. En el último minuto del sexto, Ueraha alcanzó con varias derechas largas a Serrano, quien no se vio lastimando y siguió con su escurridizo plan de ‘dar y que no me den’. Pero, en un descuido defensivo del boricua, una excelente y poderosa mano derecha de Uehara se estrelló en el rostro del monarca. Serrano se fue a la lona, sus piernas no le respondieron más, y así perdió por nocaut a los 2:59 del sexto giro y de paso perdió también su corona mundial.

El 9 de abril de 1981, en pelea de revancha celebrada en Japón, Serrano recuperó su cetro al derrotar por decisión unánime a Uehara.