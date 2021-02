La principal estipulación para el duelo entre Adrien “The Problem” Broner y el puertorriqueño Jovanie “El Lobito” Santiago sufrió un sustancial cambio.

Originalmente, la reyerta fue acordada a un máximo de 140 libras, pero los ejecutivos de Showtime informaron a los representantes de Santiago que, en su lugar, se permitirá que los púgiles marquen hasta seis unidades adicionales.

“Fue algo que nos dijeron desde el día que llegamos a Connecticut. No nos tomó por sorpresa. Santiago llegó en 147 libras y sabíamos que Broner tenía problemas con el peso”, sostuvo Juan Orengo, promotor de Santiago (14-0-1) desde Uncasville. “Es evidente que Broner ha pasado las de Caín. Lo vimos entrenar hasta tres veces al día”.

En la ceremonia oficial, Broner detuvo la báscula en 146 libras, mientras que Santiago hizo lo propio en 145.

“Tuvimos la opción de no aceptar la pelea, pero Santiago decidió que vino para pelear. Se llevará la bolsa de dinero acordada con una compensación adicional. Santiago no se tuvo que sacrificar en los últimos días, pudo comer e hidratarse bien, contrario a Broner que no se ve bien. En el negocio hay que tomar riesgos y reconocemos la calidad de Broner. Si Santiago gana, se abren las puertas para otras cosas y si pierde, perdió ante Broner, quien ha sido campeón mundial”, concluyó Orengo.