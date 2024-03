Alex Caraballo, el entrenador de la familia olímpica López, de Juanma y su hijo Juanmita: “Son cosas que todavía no las asimilo”

“ Estas son cosas que todavía no las asimilo, pero estamos ahí ”, expresó emocionado Caraballo en entrevista con El Nuevo Día .

“Fue como el papá cuando llegó a mi casa y me dijo: ‘Me voy para las Olimpiadas’. Yo lo abracé y empecé a llorar y le dije: ‘Yo no sabía que íbamos a llegar hasta aquí, pero ya estamos‘. Desde ese día hasta que se hizo campeón del mundo, hicimos toda la trayectoria, todo pasó bien rápido”, contó.

“El proceso de Juanmita ha ido al paso. Ni rápido ni lento. Entonces, las cosas que no me pude disfrutar de Juanma porque todo pasó tan rápido en aficionado y en profesional, ahora las estoy disfrutando más. Estoy mirando más cada vez que lo veo peleando, que me acuerdo de su papá, de las peleas que tuvo. Es una cosa grande”, añadió con la incredulidad plasmada en su voz.