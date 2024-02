Amanda Serrano comparte una rara superstición cuando está en un cuadrilátero

“Eso es una superstición mía. Yo no quiero saber cómo se siente (el suelo de los cuadriláteros). Yo nunca he recibido un nocaut y nunca he tocado el piso. No quiero saber como se siente ”, dijo entre risas la monarca de las 126 libras, luego de una reciente sesión de guanteo de cara a su pelea titular del 2 de marzo.

“Esa es una superstición que tengo desde que empecé a pelear. Mi hermana también la tiene. Ella empezó y yo seguí sus pasos. Nunca me he acostado, ni me he sentado o puesto el estómago. No quiero saber cómo se siente”, reiteró.