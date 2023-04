Amanda “The Real Deal” Serrano había visitado varias veces el gimnasio Monterrey Boxing Academy, en Bayamón, donde observaba y admiraba con frecuencia un mural con las figuras de Félix “Tito” Trinidad y Miguel Cotto, leyendas del boxeo puertorriqueño.

Internamente, y dentro de su círculo cercano, la campeona boricua confesó que soñaba con algún día estar ahí, al lado de sus ídolos.

Ese día llegó hoy, miércoles.

Mientras el muralista puertorriqueño Edwin David Sepúlveda Cruz, conocido en la escena artística como Don Rimx, daba los toques finales al mural de Serrano en dicho complejo, la peleadora de 34 años arribó al lugar junto a su entrenador Jordan Maldonado y su oficial de prensa, Fernando Gaztambide.

Fue entonces cuando soltó el primer “guau” de los muchos más que repetiría en los siguientes minutos.

“Esa soy yo, al lado de Tito (Trinidad) y (Miguel) Cotto. ‘Wow’, mira eso… Esto es de las cosas más valiosas que me han sucedido”, dijo Serrano bajo el candente sol del mediodía en Bayamón, donde compartió con Sepúlveda Cruz y también atendió a la prensa boricua.

PUBLICIDAD

“Es un gran honor estar en esa pared al lado de Tito y Cotto. No me imaginaba esto. Es un sueño que la isla me reconozca así”, agregó.

Serrano, con marca de 44-2-1 y 30 KO’s, no sube al ring desde que hizo historia en febrero al vencer por decisión unánime a la mexicana Erika Cruz (15-2, 3 KO’s) para convertirse en la campeona indiscutible peso pluma (126 libras).

Luego de eso, tenía pautada la anticipada revancha con la invicta Katie Taylor (22-0, 6 KO’s) el 20 de mayo en Irlanda, pero tuvo que cancelarse debido a que la boricua sufrió una lesión en su mano.

No obstante, Serrano aseguró que su proceso de recuperación va acorde al plan.

“Todavía no he golpeado el saco, porque estoy esperando estar al 100 por ciento. Pero en mayo volveré al gimnasio”, sostuvo la boricua.

Serrano reveló que la lesión la tuvo por primera vez cuando venció a la española Miriam Gutiérrez (14-2, 5 KO’s) en diciembre de 2021. Luego se agravó.

“Me lastimé inicialmente contra Gutiérrez. En la próxima, ante Taylor, no me dolió mucho, pero frente a Cruz, me volví a lastimar. Eso fue como en el sexto asalto de esa pelea. Hubo mucha sangre en esa pelea”, destacó.

De Serrano seguir progresando, podría estar defendiendo uno de sus títulos en agosto e incluso cerrar el año enfrentando finalmente a Taylor.

“No he hablado con Taylor. De eso se encargan mis manejadores. Ahora mismo ella tiene una pelea. En ese ‘break’ después de esa pelea de ella, yo podría enfrentar a alguien. Todas quieren pelear con Katie (Taylor) porque es una pelea grande”, manifestó.

PUBLICIDAD

Por primera vez en tres meses, Amanda Serrano hizo sombra en un improvisado entrenamiento. (Carlos Giusti/Staff)

Taylor se medirá a la también campeona Chantelle Cameron (17-0, 8 KO’s) el 20 de mayo.

Serrano, que se animó a hacer sombra por primera vez en tres meses durante su visita a Bayamón, no descartó, además, volver al octágono en artes marciales mixtas. “¿Por qué no? Me gustarían dos o tres más combates de MMA”, apuntó.

¿Cómo surgió la idea de plasmar a Serrano en un mural?

Por su parte, Sepúlveda Cruz, explicó cómo surgió la idea de plasmar en los aledaños de Monterrey Boxing Club el mural de Serrano.

“Queríamos darle seguimiento a nuestro proyecto aquí, en Bayamón. Entonces, dentro de las conversaciones, se propuso la idea de hacerle algo a Serrano”, indicó el artista oriundo del residencial Nemesio R. Canales, y quien ahora reside en Orlando, Florida.

Edwin David Sepúlveda, mejor conocido como Don Rimx, le muestra a Amanda Serrano su mural. (Carlos Giusti/Staff)

“Pero no solo por sus gestas en boxeo, sino como mujer, ser humano y por su humildad. Ella es una inspiración para todo el mundo. Para mi es una figura muy importante lo que representa”, señaló Sepúlveda Cruz.

El muralista es, además, el autor del mural de Trinidad y Cotto, al igual que otro dentro del gimnasio, con Héctor “Macho” Camacho y Wilfredo Benítez.

“Tito, Cotto y Amanda están en la parte de afuera porque son las figuras más recientes. Adentro, detrás del ring, están Camacho y Benítez. El concepto es que estamos guardando lo que heredamos de ellos visualmente”, sentenció el artista, quien ha trabajado murales en Centroamérica y África, entre otros lugares.

“Es un honor conocer gente así como Serrano... Talentosa y humilde”.