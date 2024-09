Aniversario de una noche triste: se cumplen 23 años de la derrota de Félix “Tito” Trinidad ante Bernard Hopkins

La cartelera —denominada como ‘And Then There Was One’ (y entonces solo hubo uno)— presentaba a un invicto Tito Trinidad (40-0, 33 KO’s) poseedor del cetro de las 160 libras de Asociación Mundial de Boxeo (AMB), mismo que le arrebató cuatro meses antes a William Joppy durante el estreno del oriundo de Cupey Alto, Puerto Rico, en dicha categoría.