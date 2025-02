“Me sentí supercontenta. La experiencia es única. Los nervios estaban tranquilos porque vengo de las Olimpiadas, que el público es similar. Las Olimpiadas me prepararon para este debut por lo que pude canalizar todos los nervios”, compartió Lozada, que tiene marca de 1-0.

“Estuve supercontenta, me disfruté la pelea. Debutar en la pelea de Claressa y todos los que pelearon fue superbrutal”, agregó la campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023 y medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Yo trabajé duro para esta pelea. Sabía que mi talento más mi disciplina me iba a ayudar a dar lo mejor de mí. Subí sin nervios, confiada en que Dios estaba conmigo y que me dio el talento y que había entrenado duro. De verdad que manejé los nervios de manera brutal”, reiteró la peleadora de 33 años en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

Una lesión valiosa

Lozada reconoció que con esta primera pelea aprendió que no desesperarse cuando tenga a una contrincante a punto del nocaut. Al contrario, entiende que en ese momento debe ser más analítica y enfocarse en los puntos en los que puede atacar con éxito.

“Creo que eso es algo que debo tomar en consideración para otra pelea. Si doy un palo, tengo que ver mejor antes de atacar tan rápido. No es que lo hice mal, pero pude haber hecho que las manos llegaron de mejor manera y acabar la pelea”, razonó.

“Dmitry estaba supercontento. Él nunca me había visto pelear. Mi manejador Mark Taffet había hablado con él (con Salita) en el avión y le había dicho que yo tenía un talento grande. Cuando Salita me vio, me dijo: ‘Wow, tú tienes un talento. Vas a ser grande’. Estaba bien contento”, recordó la corozaleña.