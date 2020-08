Los meses sin pelear que ha pasado el boxeador puertorriqueño Wilfredo “Bimbito” Méndez por causa de la pandemia del coronavirus han provocado en el campeón mundial peso mínimo (105 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) un sentimiento de frustración.

En el horizonte, aún no se ve la posibilidad inmediata de una pelea para defender su faja. El tiempo sigue pasando desde su última pelea el pasado 8 de febrero.

Sin embargo, el atleta ha buscado la manera de mantenerse activo y en forma para no permitir que el desasosiego le gane la pelea. Así las cosas, en esas primeras semanas de cierre de emergencia se dedicó a trabajar en el área de almacén de un supermercado, lo que le permitió sentirse útil, ocupar su mente y hacer trabajo físico para evitar subir de peso.

En este último mes ha vuelto al gimnasio a tiempo completo en la ciudad de Las Vegas y allí ha retomado su rutina de entrenamiento, de manera que pueda estar preparado en caso de que se le brinde una oportunidad en una cartelera. Esto le ha devuelto el ánimo y lo tiene mirando con optimismo su futuro inmediato.

PUBLICIDAD

“Me pongo a pensar en todo lo que ha pasado y me entra un poquito de frustración, ya que había ganado en agosto (2019, el título mundial). Peleé en octubre mi primera defensa, hice mi segunda defensa en Panamá. Iba a un ritmo extraordinario, todo marchaba bien. Se suponía que iba estar en la convención de la OMB en Puerto Rico (en octubre de 2020, pero fue cancelada), donde iba a hacer mi quinta defensa y ganar mi anillo”, expresó Méndez en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Pero pienso que todo pasa por un propósito y a pesar de todo, la fe mía no cambia y sigo confiado en que después de esta tormenta van a venir muchas cosas buenas. Eso es lo que me mantiene enfocado a seguir y a no quitarme”, agregó en un tono más relajado el único campeón mundial que tiene la isla actualmente.

Al recordar su trabajo en un supermercado durante esos primeros días del cierre de emergencia decretado por el gobierno a raíz de la crisis del COVID-19, Méndez compartió que se sintió complacido porque podía ayudar a que las personas tuvieran acceso a alimentos, mientras hacía ejercicio.

“Esto (el trabajo en el supermercado) fue algo primordial porque eso me ayudó a mantenerme en forma, mientras ayudaba a que la gente tuviera sus cositas de alimento”, recordó.

“El boxeo no lo es todo, hay que buscar cosas para distraer la mente. Uno no puede echarse para atrás y dejar que el tiempo pase. Esto me ayudó a mantener la mente bien ocupada y me hizo sentir bien”, reflexionó Méndez.

PUBLICIDAD

Un caso complicado

La última vez que el peleador de 23 años se subió a un ensogado para hacer una defensa de su cinturón fue el 8 de febrero pasado cuando venció al colombiano Gabriel Mendoza por nocaut técnico. Luego llegó la declaración de pandemia por el coronavirus, y todo se detuvo por meses hasta que en junio la promotora Top Rank comenzó a montar carteleras en una burbuja en el hotel MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

Sin embargo, “Bimbito” explicó que no ha tenido la oportunidad de pelear porque los oponentes clasificados de su peso son mayormente asiáticos, continente donde surgió el coronavirus, y es difícil concertar las peleas en este momento. De hecho, al momento no tiene ningún compromiso en agenda.

“Mi caso es más complicado porque (los contrincantes clasificados) son asiáticos y ellos están más afectados. Yo iba a defender mi título con el chino Jing Xiang, pero allí fue que comenzó el brote. Entonces, el número dos del mundo es (el filipino) Vic Saludar, con quien ya he peleado. Pero él vive en Filipinas y la cosa también está media malita allá. Si yo peleo, no defiendo el título, sino que sería como un fogueo”, argumentó el deportista.

Según el escalafón de la OMB, el clasificado número tres es el japonés Masataka Taniguchi, mientras el cuatro es el mexicano Daniel Valladares y el quinto el filipino Melvin Jerusalem.

El campeón mundial de boxeo Wilfredo "Bimbito" Méndez optó por trasladarse a la ciudad de Las Vegas para entrenar sin restricciones. (Gerald Lopez Cepero / Staff)

Vida en Las Vegas

El campeón mundial se encuentra en la ciudad de Las Vegas, Nevada, desde hace un poco más de un mes junto a los boxeadores Jean Carlos “Lobo” Torres y Ángel “Bebito” Aponte en un campamento de entrenamiento. La idea es estar preparados en caso de que aparezca una pelea.

PUBLICIDAD

El atleta compartió que la decisión de mover al grupo a la costa oeste de Estados Unidos fue tomada por Joel González Y Raúl Pastrana, de Spartan Boxing, y descansó en la idea de que allí no hay tantas restricciones para entrenar. “En Puerto Rico no nos permitían guantear, tener contacto físico y esto es parte del deporte del boxeo. Así es como uno se prepara para las peleas”, dijo.

“Por eso decidimos movernos para Las Vegas, y -hasta ahora- nos va súper bien. Aquí los gimnasios son privados, son seguros, las pistas están vacías. También podemos guantear y tener nuestra preparación física. Podemos hacer todo perfectamente”, añadió el atleta, para quien la decisión fue fácil porque no tiene esposa ni hijos que lo aten al país.

“Nosotros estamos esperando que aparezca una oportunidad, que aparezca un oponente para pelear”, puntualizó Méndez, quien no tiene fecha de regreso a la isla.