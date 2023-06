La demostración que hizo el invicto peleador puertorriqueño Xander Zayas el pasado sábado ante Ronald “El Diablo” Cruz fue del agrado del fundador y director ejecutivo de Top Rank, Bob Arum, quien ve al campeón NABO superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) como un “trabajo en progreso” que aún no ha alcanzado su máximo potencial.

En conversación con El Nuevo Día, el legendario promotor destacó la presencia del atleta de 20 años cuando entra a los ensogados.

“Eso es algo que tienes o no tienes, y él lo tiene”, apuntó Arum. “En otras palabras, él toma control de la situación y eso lo hace tan atractivo”, abundó el empresario de 91 años.

Zayas (16-0, 10 KO’s) derrotó vía decisión unánime a Cruz (18-3-1, 12 KO’s) en la tradicional cartelera que Top Rank monta en Nueva York el día previo a la Parada Puertorriqueña. Con su victoria en el Madison Square Garden retuvo su cinturón de las 154 libras y ganó el premio Miguel Cotto. El programa fue protagonizado por Josh Taylor y Teófimo López, quien destronó al primero y se hizo campeón junior welter de la OMB.

Arum no quiso darle una nota a Zayas, pero dijo que lució fantástico. “Xander luce mejor y mejor en cada pelea, y a medida que madure y que le consigamos peleadores más fuertes, se convertirá en una gran estrella del boxeo”, apuntó.

De hecho, Zayas le señaló a este medio que calificaba su presentación ante Cruz con una A.

“Me doy una A. No me tocaron, no recibí castigo. A mi equipo le gustó lo que vio. A mí me gustó lo que sentí. La atmósfera estuvo bonita. Ya he visto la pelea varias veces, y me doy una A. No todo va a ser nocaut, pero me doy A”, dijo el deportista.

Al analizar su actuación, destacó la utilización de su jab y su enfoque en los momentos en que la fanaticada gritaba su nombre. Igualmente, destacó su defensa, las combinaciones y su uso del cuadrilátero.

“Cuando el público se quería caer, cuando todos estaban gritando mi nombre y el de Puerto Rico, me mantuve enfocado en mi plan de trabajo, pasándola bien y escuchando a mi esquina. Además, creo que utilizar mi distancia fue algo que hizo que esa victoria fuera bastante fácil”, argumentó Zayas.

Mientras, Arum verbalizó que le nada le gustaría más que Zayas sea el protagonista de la próxima cartelera previa al Desfile Puertorriqueño, sin embargo insistió en que no iba a apresurar las cosas con el boricua.

“Iremos paso por paso. Cuando creamos que esté preparado... Él es un peleador muy joven y está enfrentando peleadores mucho mayores que él. Sería un crimen que si llevamos muy rápido solo por verlo en una pelea se cometa un error”, puntualizó.

En cuanto a la próxima pelea de Zayas, dijo que podría ser en los próximos dos a tres meses. De hecho, los planes son que pelee dos veces más este año. Asimismo, apuntó que les encantaría hacer “gran show en Puerto Rico” y que hacen gestiones para lograrlo, lo que podría ser en diciembre de este año o entre enero y febrero del 2024.