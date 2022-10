El puertorriqueño Bryan Chevalier sobrevivió este miércoles una complicada pelea frente al mexicano César Juárez al detenerlo en el séptimo asalto vía nocaut técnico para conquistar el título internacional de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el plato estelar de la cartelera de Miguel Cotto Promotions en el Coliseo Roberto Clemente ante cientos de aficionados que salieron satisfechos con el espectáculo.

Chevalier, de 28 años, mejoró a 18-1-1 con 14 nocauts.

Juárez fue un rival de último minuto para el bayamonés luego de que, a cinco días del compromiso, el contrincante original, el también boricua Ángel “Bebito” Aponte, quedara fuera de la cartelera tras ser acusado por cargos de violencia doméstica y maltrato de menores.

Tras una caída sorpresa de Júarez segundos de comenzar el combate, el azteca se levantó poseído y atacó al puertorriqueño con todas sus ganas, acorándolo y poniéndolo en peligro temprano. Las ráfagas del mexicano continuaron en el segundo episodio, sin dejar que Chevalier estableciera su plan de boxeo.

Antes de implementar su estrategia, Chevalier se vio sin aire y abrumado, en ocasiones a punto de colapsar contra la pegada insistente del visitante. El boricua pudo establecer su pelea pero en el cuarto round cayó a la lona, además de recibir una cortadura detrás de su cabeza por un cabezazo.

Con Juárez vaciando su tanque temprano, Chevalier pudo acumular puntos en una “guerra” que puso a los aficionados de pie en la instalación de la capital, rogando por el éxito del suyo. Juárez, botando sangre por el ojo izquierdo, se vio ablandado por Chavelier a punto de temblarle las piernas pero siguió en combate.

Caída de Chevalier en el cuarto asalto ante Júarez. (David Villafañe Ramos)

En el séptimo, Chevalier tomó control absoluto con golpes al rostro de Júarez, quien pedía más castigo en un último intento de intimidar al boricua. El oficial Janny Guzmán puso punto final a la entretenida pelea faltando 1:58 minutos del asalto para estallar la celebración de Chevalier y los fanáticos, quienes celebraron tirando sus bebidas al aire y hacia el cuadrilátero.

“No tuvimos mucha preparación para este rival, como habíamos dicho. Sabíamos que era un boxeador duro. Nos sorprendió. Nos salió fuerte y esperábamos eso”, dijo Chevalier, quien admitió se vio lastimado en el cuarto asalto cuando fue derribado.

“Demostramos que tenemos boxeo, corazón y resistencia para seguir peleando. Primero me dio un cabezazo. Después me dio el golpe y me lastimó. Pero nos recuperamos bien. Sabíamos que, bajando, se iba a quedar. Demostramos que peleamos. Estoy contento. Debutamos como se debe en las 130″, agregó.

La victoria colocó a Chavelier entre los primeros cinco lugares en las clasificaciones de la OMB en el peso súper pluma.

Chevalier celebra el anuncio de su triunfo con el título internacional de la 130 libras de la OMB contra un dolido Juárez. (David Villafañe Ramos)

En la reyerta semiestelar, el arecibeño Néstor Bravo dominó al mexicano Adrián Yung (28-8-3, 22 nocauts) para mejorar su invicto a 21-0 y ganar el campeonato vacante NABO de la OMB de las 140 libras con su decimoquinto nocaut de su carrera.

Bravo fue el agresor durante todo el pleito, enrojeciendo el rostro de Yung. El azteca asimiló los golpes hasta el tercer asalto, cuando fue derribado por el boricua, abriéndole el ojo derecho. En la desesperación por mantenerse en pelea, Yung recibió un descuento de un punto por un golpe ilegal detrás de la cabeza de Bravo en el quinto episodio.

El castigo de Bravo se intensificó en el sexto episodio pero el mexicano permaneció de pie. En la próxima vuelta, la esquina de Yung vio suficiente y tiró la toalla faltando 1:18 minuto para el boricua apuntarse la victoria.

Néstor Bravo hace retroceder al mexicano Adrián Yung en la pelea semiestelar de la cartelera en el Clemente. (David Villafañe Ramos)

“Llevaba casi 10 meses sin pelear. Este es un veterano. El único que lo había parado fue Luke Campbell (por nocaut en 2019), un campeón mundial. Mi opinión, no tiene más poder que Bravo. Sabía que si me trepaba bien, las manos iban a llegar poco a poco. Comencé a guayarlo, a darle los golpes duros. En el round cinco me sentí nuevo y ya vieron lo que paso en el sexto y séptimo asalto”, dijo Bravo luego del combate con la correa en su hombro derecho.

En otras peleas a través del servicio de streaming ProBox Tv, el mocano Waldemar Carrillo mejoró a 2-0 al propinarle la primera derrota al fajardeño Addiel Pérez por decisión unánime en cuatro asaltos.

En los combates preliminares, el arecibeño José Aguirre mejoró su invicto a 17-0 con un triunfo vía nocaut en el tercer asalto al argentino Ezequiel Tevez (14-9, 4 nocauts) en las 130 libras.

El bayamonés William “Willito” Ortiz, medallista Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, debutó en las 140 libras con un fácil triunfo ante Brian Rodríguez en el primer episodio, y el fajardeño Bryan Pérez hizo lo propio, en tres vueltas, ante Carlos Irrizarry en las 147 libras.

William Ortiz (izquierda) en su debut profesional. (David Villafañe Ramos)

Además, Nicklaus Flaz (10-2, 7 nocauts), de Vega Baja, acabó con el invicto de neoyorquino Brian Ceballo (13-1) con un triunfo vía decisión mayoritaria en ocho vueltas.