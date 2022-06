Canastota, Nueva York. No eran ni las 11 de la mañana, cuando el Museo del Salón de la Fama del Boxeo ya hervía de actividad con personas que acudían a la emblemática instalación para admirar todos los recuerdos que son exhibidos en el pequeño recinto.

De momento, hizo su entrada un hombre ataviado de pies a cabeza con piezas que exhiben la Monostrellada.

Su nombre cuando viste ropa de civil es Carlos Ramos. Cuando asume su otra personalidad es “Cap Bori”, la que nació en 2014 para apoyar a Félix “Tito” Trinidad en su ceremonia de exaltación y no ha parado de hacerlo con todos los peleadores puertorriqueños.

“Yo siempre veía boxeo desde chiquito con mi hermano mayor y mi viejo, y los mexicanos tenían (un personaje) que tenía un ‘skull’ (calavera), como un vestido. Me dije: ‘Si los puertorriqueños tuvieran a alguien’. Cuando vine para la exaltación de Tito Trinidad en 2014, me vestí así y todos los boricuas me decían ‘te ves bien’, ‘quiero un retrato’”, compartió el hombre natural de Aguadilla, pero residente de Siracusa, Nueva York.

A partir de ahí, y pese a que sus hijos tuvieron reparos iniciales con la idea de su papá, Ramos no ha dejado de usar su disfraz de “Cap Bori” en carteleras donde hay boricuas y lo hará este fin de semana durante la exaltación de Miguel Cotto como parte de la Clase 2022 del Salón de la Fama del Boxeo.

Un letrero la da la bienvenida al público a las actividades del Salón de la Fama durante este fin de semana. (VANESSA SERRA DIAZ)

El cuatro veces campeón divisional será reconocido como un inmortal del boxeo este próximo domingo, junto a los miembros de las Clases de 2020 y 2021, cuyas ceremonias no pudieron celebrarse hasta ahora a consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Ramos explicó que la máscara que utiliza, que tiene los colores de la enseña nacional y una sola estrella en el centro de su frente la compró por internet. Tenía muchas estrellas, pero él se las quitó para que quedara una.

Además de la máscara, Ramos usa camisa, unos guantes de boxeo y unas medias con la bandera. Usa unas zapatillas deportivas con los colores azul, blanco y rojo.

“Yo compré la máscara ‘online’. Tú sabes, la gente no me quiere ver la cara”, sostuvo riendo. “La máscara tenía un montón de estrellas, y yo la llevé para que se las sacaran, menos una para que tuviera una estrella como la de la bandera de Puerto Rico”, añadió el hombre de 44 años al apuntar que gracias a su iniciativa, ha tenido la oportunidad de conocer a múltiples boxeadores.

En cuanto a la exaltación de Cotto, no pudo mostrarse más feliz.

“Estoy bien orgulloso de Miguel. Tuvo una carrera histórica”, estipuló. “Siempre humilde y profesional. Nos representó bien, y me hace feliz ver su historia. Esto es algo que es historia y es para toda la vida. Estoy bien orgulloso de él”, puntualizó.