Cita con la historia: Ashleyann Lozada y su entrenador sudan confianza de cara a la pelea que les puede asegurar el podio

La pelea es correspondiente a los cuartos de final de la división de 57 kilogramos ante la polaca Julia Szeremeta. Iniciará a las 9:46 a.m., hora de Puerto Rico. La ganadora asegurará medalla debido a que en el boxeo no se pelea por el tercer lugar, y se entregan dos bronces a las perdedoras en las semifinales.

“La polaca no es muy técnica. No es muy organizada”, dijo Espada, tras analizar las pasadas peleas de Szeremeta. “(Szeremeta) Depende de tener cerca a las rivales para meter sus combinaciones, que son combinaciones al estilo de ‘casi a lo divino’, Entendemos que con las herramientas de velocidad y fortaleza, y si sigue el plan, Ashleyann no debe tener problemas. Ashleyann tiene mucho más recursos”, dijo Espada.