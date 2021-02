El mexicano Julio César Martínez, presuntamente, sufrió una cortadura en una mano que le impedirá subir al ring la noche del sábado para enfrentar al puertorriqueño McWilliams Arroyo.

Martínez, con récord de 17-1 y 3 nocauts, tenía en agenda arriesgar ante Arroyo el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), versión de las 112 libras, durante la cartelera que tendrá como escenario el Hard Rock Stadium en Miami, Florida.

“La pelea se cayó porque, aparentamente, Martínez tiene una apertura en una mano. Ellos sabrán”, dijo Bryan Pérez, de Miguel Cotto Promotions, empresa que representa a Arroyo. “Estamos trabajando para conseguir otro rival como reemplazo de Martínez y hacer la pelea”.

Pérez sostuvo que, si encuentran otro oponente para Arroyo, disputarían el cetro mundial interino del CMB en la división mosca.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que el duelo entre Martínez y Arroyo sufre cambios. El pasado agosto fue pospuesto debido a que el mexicano estuvo afectado de salud con una pulmonía no relacionada al virus COVID-19. Los representantes de ambos intentaron negociar una nueva fecha antes de que culminara el 2020, pero no fue posible.

Arroyo tiene foja de 20-4 y 15 nocauts.