El peso welter de ascedencia boricua, Danny García, retará ahora en diciembre al campeón e invicto estadounidense Errol Spence, hijo, en una pelea con sede en el estadio AT&T de Texas y con público en las gradas.

García ofreció la información en su cuenta de Twitter. Spence publicó la información en Instagram. El combate se efectuará el 5 de diciembre. Originalmente, la pelea fue anunciada en agosto para celebrarse el 21 de noviembre.

Será el primer combate de García desde enero pasado.

“Estoy emocionado por el regreso al ring” dijo García en un comunicado. “Será mi segunda pelea del 2020 aunque ha sido año loco con esta situación de la pandemia. Estoy a gusto con volver a hacer lo que nos toca y con darle a la fanaticada una pelea. Este combate es una megapelea. Esta es mi oportunidad de recuperar mi espacio al tope de la división y convertirme en un cinco veces campeón. Me ha ido bien con los guanteos y el entrenamiento".

García llegará al combate con récord de 36-2. Fue campeón de las 140 y 147 libras.

“ Este combate es una megapelea. Esta es mi oportunidad de recuperar mi espacio al tope de la división ” Danny García, boxeador

El zurdo Spence (26-0, 21 KOs) posee los títulos welter del Consejo Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo, los que defendió en septiembre pasado contra Shawn Porter, quien venció a García en el 2018. Spence no pelea desde esa defensa.

Spence sufrió un accidente automovilístico en octubre de 2019, en el que fue expulsado del auto y sufrió lesiones serias.

“Estoy de regreso, peleando en casa, lo que es de motivación, además de un sueño realizado “, dijo el púgil natural de Dallas, Texas, en un comunicado. “La pelea representa más aún porque será contra un gran campeón como Danny García. Me imagino que la gente estará pendiente a ver si he perdido algo de mi boxeo o si no estoy en mi mejor nivel, pero estoy cien por ciento enfocado y apuntando al campamento de entrenamiento”.

El combate se celebrará en el estadio AT&T, en donde juegan los Cowboys de Dallas en el football NFL y en donde pelearon púgiles como Manny Pacquiao y Saúl “Canelo” Álvarez, entre otros.

La presencia limitada de público será permitida, como está ocurriendo para los partidos de los Cowboys.