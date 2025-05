Xander Zayas no niega que sintió frustración cuando no se pudo concretar la pelea titular ante Sebastián Fundora, luego de haber comenzado un proceso de negociaciones.

No obstante, el peleador boricua tiene claro que este tipo de situaciones suele ocurrir en el negocio del boxeo, por lo que ahora se enfoca en su próximo oponente, el mexicano Jorge “Chino” García Pérez .

“ Me hubiese encantado pelear con Fundora ”, reconoció Zayas en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

“Estar en negociaciones, que las negociaciones no llegaran a nada, que se iba a hacer una subasta y que antes de la subasta sucediera lo que sucedió, fue un poco frustrante porque yo amo pelear, amo estar en campamento, amo estar entrenando, y a veces cuando no tienes ninguna meta frente a ti, pues es difícil mantener el enfoque”, agregó.

García se convirtió en su nueva motivación

“Él va a tirar golpes no importa donde esté, como esté... Él va a poner presión. A veces usa los movimientos, aunque no diría que esa es su especialidad. Pero sí es muy bueno poniendo presión y tirando buenos golpes al cuerpo y a la cabeza en todos los ángulos”, explicó.

Adquiere una propiedad

“Lo más importante para mí es representar a Puerto Rico en el nivel más alto del deporte y traerle gloria a todos ellos. Me he esforzado a través de casi 20 años de carrera y llegó el momento más importante para mí, para mi familia, para Puerto Rico, para todos mis fanáticos, y no los voy a defraudar. Voy a hacer todo bajo mi poder para coronarme campeón del mundo”, estipuló con emoción.