1 / 15 | Edgar Berlanga cae a la lona y no pudo detener el reinado de Saúl “Canelo” Álvarez . Saúl "Canelo" Álvarez y Edgar Berlanga chocaron el sábado, 14 de septiembre de 2024, en un combate estelar en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. - The Associated Press