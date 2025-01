Edgar Berlanga espera por Matchroom Boxing para conocer si peleará en Puerto Rico en marzo

“Ese muerto nos lo ganamos rápido”

“Ellos (los promotores de Scull) están pidiendo un montón de chavos. Yo quería que pelearan en Puerto Rico el 8 de marzo, pero pidieron una suma bien alta de dinero. Parece que él estaba esperando pelear con Canelo, pero parece que Canelo no va a pelear con él”, añadió el progenitor del boricua. quien no quiso revelar la cantidad que pidió el equipo del cubano.

“Tú no eres nadie y nunca lo has sido. Tú siempre has sido inflado y yo te voy desinflar. Así que haz una buena oferta y vamos a pelear. Los puertorriqueños no hablan tanto, los puertorriqueños demuestran. No hables tanto y vamos a pelear”, cerró el competidor natural de Matanzas.