Nueva York.- Edgar Berlanga Jr., sencillamente, no cumplió con las expectativas que se crearon en torno a su regreso al cuadrilátero.

Su desempeño desilusionó a muchos de sus fanáticos, que abarrotaron el Hulu Theater de Nueva York. Las sensaciones fueron tales que muchos tomaron con sorpresa la decisión de los jueces. Este triunfo, lejos de generar optimismo, ha aumentado las dudas que existían en relación al futuro del “Monster”, que atravesó muchos problemas para vencer al colombiano de 38 años, Alexis Angulo (27-3, 23 KOs).

La comunidad boricua respondió al llamado, el escenario de esta velada conmemorativa a la parada puertorriqueña en Nueva York lució sus mejores galas. Con la entrada de Berlanga, acompañado de Don Omar al ritmo de “Bandoleros”, los decibeles alcanzaron el máximo nivel, la atmósfera se volvió electrificante, hasta que el colombiano fue apagando los ánimos de los más de 5,000 aficionados presentes.

Fiel a su estilo, Berlanga intentó acabar con su rival haciendo uso de su poder y utilizando diferentes combinaciones, lanzando el jab de derecha e intentando con el gancho causar algún daño. Su rival lo resistió todo, e inclusive tuvo tiempo de conectar en varias oportunidades a Berlanga, quien comenzó a sangrar, para la sorpresa de los expectantes. Angulo resultó más incómodo de lo esperado e inclusive llegó a frustrar a su rival, quien durante diferentes tramos del combate protestó sin éxito ante el referí.

Las expectativas alrededor de Berlanga (20-0, 16 kOs), luego de un extraordinario arranque en su carrera profesional, donde logró 16 nocauts en el primer asalto de forma consecutiva, seguido por cuatro actuaciones irregulares, en las cuales llegó a la distancia ante Demond Nicholson, Marcelo Coceres, Steve Rolls y ahora Alexis Angulo, no parecen molestar a “The Chosen One”, quien espera poder mostrar todo su arsenal y talento como boxeador, con la idea de cambiar la narrativa que se creó desde su debut.

La asignatura en mano ha resultado complicada, más de lo que muchos pensarían. Angulo después de un año sin actividad, salió a buscar la pelea y durante gran parte de la noche mantuvo en silencio a la arena. Durante el séptimo asalto el grito de “Let’s go Edgar” se sintió fuerte, a partir de allí, el oriundo de Brooklyn tomó cierto control de la pelea, la cual terminó ganando 98-92, 99-91 y 99-91, para alegría de unos y sorpresa de otros.

“Me siento muy feliz de haber sido arte de esta celebración de la cultura boricua, le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad, porque estas oportunidades no vienen para los boxeadores puertorriqueños y esto sucede porque he venido ganando y representando a Puerto Rico, estoy muy contento de haber ganado hoy”, Indicó Berlanga al solo bajar del ring.

Sobre su rival de turno, Berlanga -campeón del título NABO de la organización Mundial de Boxeo (OMB)- manifestó que “ya sabía que era un peleador peligroso antes de la pelea, mucha gente estaba hablando sobre mi jab, siento que boxee muy bien, aunque recibí unos golpes que no debí haber permitido, he pasado la tormenta y podido demostrar que tengo talento para boxear”.

Angulo resistió los golpes de Berlanga, algo que no sorprendió en lo absoluto al atleta puertorriqueño, quien conocía a perfección las debilidades y fortalezas de su rival. “Se que en un momento lo lastimé, pero no tanto para decir que lo sacaría de combate, sé que estaba lastimado, pero sabía también, que él es un veterano y que el vendría hacia el frente, que continuaría peleando y mejor continue con el plan”

¿Qué crees que mostraste esta noche ante un oponente bastante complicado?, se le preguntó.

“He demostrado mi talento como boxeador, el jab estaba trabajando, me moví alrededor muchísimo, he demostrado mucho talento y de aquí en adelante solo puedo mejorar, esta no es mi presentación A+, me estoy construyendo y solo quiero seguir boxeando, seguir trabajando en mis golpes y eventualmente me convertiré en una súper estrella en este deporte”, ripostó.

Explica el mordisco

Sobre el controversial mordisco en el séptimo asalto, Edgar Berlanga expresó los motivos que le orillaron a cometer esta acción, que ha sido tan criticada en el medio del boxeo.

“Él continuaba tirándome codazos y lastimándome con la cabeza, le dije que se calmara, porque no quería que me fuera a lastimar, de repente me volví agresivo, mi lado Mike Tyson, me dejé llevar”, argumentó entre risas.

¿Qué tan divertido fue pelear frente a tu propia gente?

“Mi gente de Puerto Rico estuvo conmigo al 100%, yo estuve en por allá y compré mi casa en Fajardo, hice mi entrenamiento allá y me siento feliz. Recibí los consejos de Tito Trinidad y él me pidió que entrenara en mi isla, en mi territorio, me pidió que me convirtiera en una estrella entrenando en casa, tal y como él lo hizo. Deseo que mi próxima pelea sea en Puerto Rico, espero poder hacerlo pronto, ese es uno de mis sueños”, culminó.