El púgil Edgar “The Chosen” Berlanga, de ascendencia puertorriqueña, insiste que una futura cita con el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez será inevitable a pesar de que todavía le falta un largo camino por recorrer antes de disputar un campeonato mundial en la división súper mediana (168 libras).

“He hablado de la pelea contra Canelo desde hace varios meses. Tiene que ocurrir. Esa es la pelea que tendrá que ocurrir porque la rivalidad de México y Puerto Rico es de las más grandes en el boxeo. Sería bueno para al deporte y la cultura”, mencionó Berlanga (14-0, 14 KO) durante una conferencia con los participantes de las peleas preliminares de la cartelera del sábado en la ‘burbuja’ del MGM Grand en Las Vegas, Nevada.

“Es la pelea que tiene que pasar. Él (Álvarez) lo sabe, el mundo se enterará, al igual que su país y mi país. Está en el futuro. David Benavidez es otro que estoy mirando”, dijo sobre el otro campeón mexicano.

Berlanga ha acaparado la atención en el boxeo rentado gracias a su potente pegada, logrando despachar a todos sus oponentes en el primer asalto. Actualmente está clasificado noveno en la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y, además, undécimo en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Si subo con ellos ahora les daré problemas. Reconozco que me tengo que probar porque ellos han peleado contra los mejores para estar donde se encuentran y tengo que hacer lo mismo. Quiero las peleas grandes y, eventualmente, vendrán. Todo a su tiempo. Roma no fue construida en un día”, afirmó Berlanga.

Para alcanzar esas metas, Berlanga deberá continuar el paso que lleva. Primero tiene en agenda medir fuerzas con Lanell Bellows (20-5-3, 13 KO) la noche del sábado.

“No hay presión. La gente habla de que noqueo en el primer asalto, pero me concentro en mí y el plan que debo ejecutar. Subo para lastimar a mi rival. No voy a negar que ha sido mi mentalidad desde que me hice profesional, pero si tengo que hacer los asaltos, los hago”, sostuvo. “Tengo solamente 23 años con un mundo ante mis pies además de (que tengo) a Puerto Rico detrás de mí”, concluyó.