Cuando suene la campana esta noche en el Save Mart Center de Fresno, California, José “Sniper” Pedraza asegura que toda la presión estará en su contrincante, el excampeón mundial de las 140 libras, José Ramírez.

El mexicoamericano tendrá al boricua de frente pero con la mente en el futuro. Tiene que derrotar a Pedraza para aspirar a una revancha con el escocés Josh Taylor, quien el pasado mayo le arrebató el invicto y los títulos júnior wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Además, Ramírez subirá al cuadrilátero en su ciudad natal.

El cidreño, de 32 años está seguro de que saldrá airoso para acercarse a una oportunidad titular en las 140 libras.

El jueves, Pedraza detuvo la báscula en 140 libras, mientras Ramírez pesó 139.8. El evento será transmitido por la aplicación ESPN+.

PUBLICIDAD

“(Ramírez) Perdió en su pasada pelea unificadora con Taylor. Al coger una pelea conmigo, puedo pelear como peleó Taylor. Creo que pudo ser una decisión desesperada por querer retomar sus títulos. Además, pelea en su casa. Tiene mucha presión por todas esas razones. Quiere lucir bien viniendo de una derrota. Escogió un oponente complicado y creo que le puede salir mal la jugada”, dijo Pedraza a El Nuevo Día.

“La presión siempre está para ambas partes, pero en esta ocasión él tiene más presión. Toda la presión está a su lado. En mi caso, estoy peleando en casa ajena, cosas que estoy acostumbrado. Pero siempre hay algo de presión. Es un juego mental y como viene de una derrota esta pelea será estratégicamente más mental”, agregó.

Pedraza (29-3, 14 nocauts), recuperado de un contagio de COVID-19 que atrasó el combate por un mes, va a su quinta pelea en dicha división, con marca de 3-1. En su resumé, tiene títulos mundiales en las 130 y 135 libras. Ganarle a Ramírez lo acercaría al sueño de agregar una tercera corona en una división distinta. De lograrlo, se unirá a un exclusivo club de boricuas con tres títulos mundiales o más en divisiones diferentes. Wilfredo “Bazooka” Gómez, Félix “Tito” Trinidad y Miguel Cotto encabezan la lista.

“Desde que subí a las 140 se habla de esto (de pelear por un título en el peso). Todo depende de Taylor, si sube a 147 libras o se queda. No importa lo que él haga, tengo seguro que me voy a acercar a una pelea de título mundial (si gana). Si sube a 147, tendría más oportunidades (porque quedan vacantes las fajas)”, declaró Pedraza.

PUBLICIDAD

Ramírez (26-1, 17 nocauts) no es un oponente fácil. Con sangre mexicana, le gusta la guerra en el medio del ring. Pedraza debe ser estratégico, copiando parte de lo que hizo Taylor para derrotarlo por decisión unánime.

“Taylor boxeó, usó el juego de pegar y no dejarse dar. Es un boxeador “cojonú” y, de vez en cuando, se va al toma y dame. Pero no es la pelea adecuada. Esa es la pelea de Ramírez. A él lo pones en una loseta y hace toda su pelea ahí. No es lo ideal. Es boxear, como hizo Taylor. Hay que ir con muy buena condición para rendir. Realmente, es lo que yo hago”, indicó Pedraza.