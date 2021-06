El doble excampeón mundial boricua José “Sniper” Pedraza se apuntó ayer un ‘primer triunfo’ en Las Vegas como antesala a su pelea de esta noche frente al invicto estadounidense Julián Rodríguez.

Solo espera que en el combate de verdad, semiestelar de la cartelera estelarizada por Shakur Stevenson y Jeremiah Nakathil en el Virgin Hotel de Las Vegas (ESPN, ESPN+), pueda salir airoso para continuar su ruta ascendente en las 140 libras.

Pedraza, otrora monarca en las 130 y 135 libras, marcó ayer por debajo del límite de las 140 libras durante la ceremonia de pesaje, al fijar la báscula en 139.8. Rodríguez, en cambio, falló al pasarse del límite y marcar 141.4 libras.

Pedraza tiene récord de 28-3 con 13 nocauts, mientras Rodríguez posee foja perfecta de 21-0 con 14 triunfos por la vía rápida. (Suministrada Mikey Williams / Top Rank)

“No dio el peso. Dio 141.4, que es una libra y media por encima de lo establecido. Pero nada, ya tenemos el primer round gano”, dijo Pedraza a El Nuevo Día vía telefónica, sin mayor preocupación porque se llegó a un acuerdo para celebrar la pelea, y en segundo, porque la ventaja en libras para Rodríguez no debe hacer la diferencia.

La pelea de Pedraza contra Rodríguez formará parte de la transmisión por ESPN a partir de las 10:00 de la noche, y que incluirá el combate entre Stevenson y Nakathil. Las preliminares comenzarán más temprano, desde las 6:30 p.m., por la plataforma ESPN+, incluyendo la del invicto prospecto puertorriqueño Xander Zayas (8-0, 6 nocauts) contra Larry Fryers (11-3, 4 KO).

“Ya para mañana yo estoy como en 152 o 153 libras. El ambiente está superbueno. Obviamente la división de las 140 libras está superbuena, ya que cada boxeador va a pelear más animado porque una victoria le acercaría a una oportunidad de título mundial”.

Pedraza se refiere al panorama actual en la división, ya que se prevée que los títulos de las 140 de los cuatro organismos principales quedarán vacantes.

“Es lo que lo hace bien interesante, y es por eso que se pone para nosotros bien difícil tener peleas cómodas. No van a haber peleas cómodas”, agregó Pedraza, de 32 años y récord de 28-3 con 13 nocauts.

En Rodríguez, enfrentará a un invicto peleador con registro de 21-0 con 14 nocauts. Pedraza no tiene idea aún cuánto le acercará a una pelea de título mundial si obtiene el triunfo.

“Después de esta, no sé cuántas veces más me tocaría para acercarme a ese título mundial, pero sé que voy a estar más cerca, y eso me anima”.