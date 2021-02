Jovanie “El Lobito” Santiago tendrá de frente el reto que podría definir su futuro en el boxeo rentado. El puertorriqueño medirá fuerzas con el múltiple campeón mundial Adrien “The Problem” Broner durante la cartelera que tendrá como escenario el Mohegan Sun Casino en Uncasville, Connecticut, el 20 de febrero.

“Es la pelea de mi vida, Será una gran oportunidad para que el mundo del boxeo me conozca y más porque será por una cadena como Showtime”, sostuvo Santiago (14-0-1, 1 0 KO).

“Es el tipo de pelea que todo boxedor espera y desea después de todos los sacrificios que se hacen para que le ofrezcan una oportunidad como esta para brillar en los grandes escenarios”, agregó.

Santiago, de 31 años, reconoce la calidad de Broner y entiende que una victoria lo colocaría más cerca de una oportunidad titular.

“De ganar esta pelea, surgirán otros combates grandes, pero no solo eso, puede llegar pronto una pelea de título mundial que es lo que todo boxeador busca. Es lo que espero derrotando a un rival como ese (Broner). Ganarle a un campeón así sería lo máximo”, sostuvo.

Durante el 2020, Santiago hizo una sola pelea. El pasado diciembre noqueó al entonces invicto Juan Zegarra en el primer asalto. Ese resultado despejó el camino para que Santiago entrara en sustitución del mexicano Pedro Campa, quien tuvo que retirarse del evento cuando dio positivo a una prueba del virus COVID-19.

“Quiere que se me reconozca en el boxeo como tal. Me gusta la pelea y entiendo que a él (Broner) se le complica cuando lo presionan y esa es precisamente una de mis ventajas. Entiendo que me encuentro en el mejor momento de mi carrera porque tengo experiencia. Sería grandioso ganarle a Broner porque representaría ese ‘boom’ y de ahí en delante vendrá lo mejor para mi carrera”, indicó.

Broner (33-4-1, 24 KO) ha perdido dos de los pasados tres compromisos. No pelea desde enero de 2019 cuando fue derrotado por Manny Pacquiao.

“La presión estará en Broner porque perder contra mí sería el entierro de su carrera. No soy alguien reconocido, por lo que para mí sería dar un salto a las grandes ligas. Vamos a entrenar más fuerte, haciendo muchas cosas en el gimnasio y en la pista para lidiar con su rapidez”, explicó Santiago.