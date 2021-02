Los caminos de los boxeadores Adrien Broner y Jovanie Santiago convergen en una encrucijada.

Ambos púgiles comparten aspiraciones a una futura pelea por un título mundial en la división júnior wélter (140 libras), pero solo uno dará el siguiente paso que lo dirija en esa dirección.

Broner y Santiago encabezarán hoy, sábado, en la noche la cartelera que Premier Boxing Champions (PBC) presentará en el Mohegan Sun Casino en Uncasville, Connecticut. El duelo será a 12 asaltos.

El cartel será transmitido por Showtime desde las 10:00 p.m., hora de Puerto Rico.

Broner (33-4-1) regresa al ring después de dos años de asueto. La última vez que estuvo en el ensogado, perdió por decisión unánime ante el filipino Manny Pacquiao.

“Honestamente, pasé por muchas cosas durante ese tiempo. Un día me levanté un día y dije que había sido suficiente. Tengo que poner las cosas en orden y para poder cambiar, eliminé muchas cosas. Ha sido un camino largo hasta llegar al lugar donde me encuentro ahora y mi intención es limpiar la división”, dijo el excampeón mundial.

“Sabía que iba a doler, que se requeriría trabajo para bajar, pero que iba a valer la pena y estoy listo para trabajar”, indicó. “Sacrifiqué muchas cosas para ser un boxedor elite y apoderarme del deporte”.

De hecho, originalmente la reyerta fue acordada a un máximo de 140 libras, pero los ejecutivos de Showtime informaron que, en su lugar, le permitirán a los púgiles marcar hasta seis unidades adicionales. Mientras Brones detuvo ayer la báscula en 146 libras, Santiago hizo lo propio en 145.

Santiago (14-0-1, 10 KO) aseguró que no se ha dejado intimidar por la fama que persigue a Broner.

“No puedo dar un pronóstico, pero sí estoy preparado para lo que Broner traiga. Esta es la oportunidad de mi vida”, sostuvo Santiago.

“Puede que él (Broner) piense que soy nadie, pero está equivocado. Llevará dos años inactivo y quizás vendrá bien preparado, eso lo desconozco. Me he preparado para una gran guerra y que gane el mejor. Vengo a hacer mi trabajo para conseguir esa victoria para Puerto Rico”, continuó.

Broner, sin embargo, reconoce el potencial de Santiago.

“Sé que Santiago vendrá a pelear. Los (boxeadores) puertorriqueños y los méxicanos todos vienen a pelear. No completé todo este entrenamiento para subir al ring y no pelear. Estoy listo para dejarlo todo en la lona. Estoy dispuesto a poner mi vida en riesgo, darlo todo hasta que no me quedan fuerzas”, concluyó Broner.