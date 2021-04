El peso pluma Orlando González cumplió con las expectativas que se había trazado previo al pleito del pasado sábado en Kissimmee, Florida, contra el mexicano Juan Antonio López. Y también con las expectativas de su empresa promotora Top Rank.

El púgil puertorriqueño superó a López por decisión unánime con anotaciones de los jueces 79-73, 79-73 y 78-74, y proyecta volver al ensogado en julio o agosto.

“Supercontento con mi desempeño”, dijo González al mejorar su marca a 17-0 con 10 nocauts.

“Creo que el hecho de que López fuera preparado y con los deseos de ganar me sirvió para seguir aprendiendo. Cumplí con las expectativas de la compañía (Top Rank) y también de los fanáticos porque se toparon con una pelea entretenida y no aburrida”, agregó.

González relató que el estilo de López (15-9) lo obligó a alterar el ritmo de la pelea.

“A partir del segundo asalto, cambié la estrategia que tenía. Entré al plan B e improvisar un poco. López fue preparado y fue inteligente dentro del ring. Uno siempre aprende de las peleas y López me permitió estar vivo durante los ocho asaltos. Me pude probar más allá de la condición, también a ser consiente de lo que tenía que hacer en los ocho asaltos. Sí hubo aprendizaje, pero fue una experiencia diferente porque me exigió física y mentalmente”, compartió.

Asimismo, puso a prueba la condición de la mano que quedó lastimada durante el combate que hizo en agosto de 2020.

“Ambas manos salieron un poco resentidas, pero fue por la naturaleza del boxeo. López tiene mayor edad y madurez física, pero en cuanto a las lesiones estoy superbién. Ahora es mejor porque tengo callos en los nudillos”.

González adelantó que desea estar nuevamente dentro del ring para el verano.

“Los planes futuros son pelear en julio o agosto”, concluyó.