El villalbeño Oscar Collazo hará apenas su quinta pelea como profesional este sábado en Los Ángeles, California, pero no se extrañe si tan pronto como este mismo año, mucho antes de llegar a sus primeros 10 combates, el invicto peso minimosca recibe su primera oportunidad de ir tras un título mundial.

Collazo, que combate en el peso mínimo del boxeo, las 105 libras, tiene marca de apenas 4-0 con tres nocauts y enfrentará, muy temprano en su carrera profesional, su primera gran cita cuando se mida este sábado en el Crypto.com Arena (antes Staples Center de los Lakers en la NBA) al filipino y dos veces excampeón mundial Victorio Saludar.

Collazo marcó exactamente el límite de la división este viernes durante el pesaje, como preámbulo a su reyerta que forma parte de las preliminares de la cartelera, que encabezarán los pesos ligeros Javier Fortuna (37-3-1, 2 KO) y Ryan García (22-0, 18 KO), y que será transmitida a través de la plataforma digital DAZN a partir de las 8:00 de la noche.

Saludar, quien pesó 104.2 libras, es un peleador con mucha más experiencia como lo demuestra su edad de 31 años y su récord de 21-5 con 11 nocauts. El filipino viene de perder su título minimosca tan reciente como en su anterior pelea el 21 de diciembre de 2021 ante el dominicano Erick Rosa, quien con solo 22 años y apenas cinco peleas como profesional le arrebató la faja de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) a Saludar.

Rosa venía de pelear antes, en julio del año pasado, por el título interino de la AMB y venció a Ricardo Astuvilca por decisión unánime para luego retar a Saludar y quedarse con el título oficial de la división.

No sería sorpresa entonces, con ese y otros precedentes, que el puertorriqueño de 25 años esté combatiendo por un título mundial muy pronto, y por eso su combate ante un peligroso peleador y exmonarca mundial como Saludar es visto como la gran oportunidad.

Oscar Collazo, de 25 años, tiene marca de 4-0 con tres nocauts, y enfrentará en el filipino a un peleador de 31 años que fue campeón mundial en dos ocasiones, y quien tiene marca de 21-5 con 11 nocauts. (Miguel Cotto Promotios)

“Estoy agradecido con la compañía de Miguel Cotto Promotions y Golden Boy Promotions por darme la oportunidad y confiar en mí. Y por darnos esta prueba que queríamos, tan pronto en mi carrera. La confianza de ellos ha sido importante, porque saben que la forma en que trabajo es dura y que estamos listos. Estamos listos para esa prueba tan grande”, dijo Collazo vía telefónica desde Los Ángeles a El Nuevo Día.

“ Desde el primer momento que la empresa firmó a Oscar, sabíamos la calidad de boxeador que era. Sabíamos que teníamos mucho material y que no podíamos ser tan pasivos en su desarrollo porque ya estaba bastante desarrollado dentro del boxeo aficionado ” Brian Pérez / director ejecutivo de Miguel Cotto Promotions

“Ningún boxeador es pequeño, pero entendimos que la pelea con Victorio Saludar es buena; claro, de peligro, pero siempre y cuando nos cuidemos… Es un dos veces campeón con experiencia, que me va a sacar lo mejor de mí. Y si queríamos esa pelea para ranquearnos número uno, había que pasar por él. Él está en nuestro camino y el sábado lo voy a sacar de camino para posicionarme número uno en el mundo”, agregó con tono confiado.

Al momento, el filipino aparece clasificado número uno en la AMB y el villalbeño como segundo. En la Organización Mundial de Boxeo (OMB) Collazo está cuarto en su división.

“Desde el primer momento que la empresa firmó a Oscar, sabíamos la calidad de boxeador que era. Sabíamos que teníamos mucho material y que no podíamos ser tan pasivos en su desarrollo porque ya estaba bastante desarrollado dentro del boxeo aficionado. Tenía un estilo profesional dentro del aficionismo”, destacó por su lado en referencia a Collazo, el director ejecutivo de Miguel Cotto Promotions, Brian Pérez.

“Cuando debutó a seis asaltos estuvimos poniéndole pruebas que lo hicieran trabajar y vimos que sí podíamos llevar su carrera más acelerada en comparación a otros boxeadores”.

Oscar Collazo durante una sesión de fotos previo a su combate contra Víctor Saludar como parte de un cartel de Golden Boy Promotions en Los Ángeles. (Suministrada / Golden Boy Promotions)

Pérez resaltó que desde que Collazo venció en diciembre pasado a Pedro Villegas por nocaut en tres asaltos, se comenzó a gestionar entre su empresa y Golden Boy Promotions una oportunidad de este nivel para el villalbeño. Los esfuezos rindieron fruto y su pelea de este sábado contra Saludar fungirá como una especie de eliminatoria para decidir quién se enfrentará al campeón actual de la AMB, el dominicano Rosa.

“Surgió la pelea eliminatoria contra Victorio Saludar, y el ganador va contra el campeón Erick Rosa. Saludar es un dos veces campeón del mundo, experimentado, que trae a la mesa su experiencia y el nombre. Oscar, entendemos que tiene los quilates para salir airoso. Nuestra empresa confía en que Oscar es uno de los talentos más impresionantes que tiene el boxeo puertorriqueño actualmente, y sabemos que una victoria sobre Saludar lo coloca en una posicion de ostentar un título mundial a fin de año. El boxeo boricua está vigente”, sentenció el ejecutivo.

Collazo está de plácemes con esta puerta que se abre, máxime después del atraso que implicó en su carrera recién iniciada, la pandemia del COVID-19.

“Era algo que queríamos desde el principio, pero la pandemia nos aguantó un poco y nos atrasó. Pero sé que el equipo estaba trabajando para darnos lo que queríamos, que era esto… una cartelera grande”, añadió de su parte Collazo. “Imagínate, estar aquí en el Crypto.com Arena me da la oportunidad de demostrar mis cualidades, mi forma de trabajar. Hay potencial y esta es la plaza que me va a dar la oportunidad de que la gente me vea”.