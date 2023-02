Terminó la agencia libre para el boxeador puertorriqueño Edgar Berlanga.

El promotor Eddie Hearn, presidente de Matchroom Boxing, anunció hoy la firma de Berlanga, quien el pasado 18 de enero reveló que había terminado su relación contractual con Top Rank.

Matchroom Boxing es una de las principales compañías promotoras del mundo. Según había publicado en sus redes sociales, Berlanga también se había reunido con Oscar de la Hoya, presidente de Golden Boy Promotions.

Entre los boxeadores con los que trabaja Matchroom, sobresalen Saúl “Canelo” Ávarez, Katie Taylor y Gennady Golovkin. La compañía mantiene una relación con la aplicación de streaming DAZN para la transmisión de sus peleas.

De hecho, la compañía promotora señaló mediante comunicado de prensa que planificarán una ruta para que el boricua pueda enfrentarse a Canelo.

“Estoy emocionado de comenzar mi nuevo viaje con el mejor promotor del mundo, la leyenda Eddie Hearn”, expresó el peleador en declaraciones escritas.

“Estoy buscando las grandes peleas y sé que firmar con Matchroom fue la elección correcta para llevarme a donde quiero ir. Me siento honrado por esta oportunidad y me dedicaré a convertirme en el mejor boxeador de 168 libras del mundo. Mi objetivo principal es aterrizar la pelea de Canelo y renovar la mayor rivalidad en el boxeo: México vs Puerto Rico”, añadió.

“Bienvenido al equipo, Edgar Berlanga. Momento de divertirnos”, escribió Hearn en la red social Twitter.

Berlanga, de 25 años, tiene marca invicta de 20-0 con 16 nocauts. Ganó sus primeras 16 peleas por la vía del nocaut en el primer asalto, lo que rápido le ganó el sello de estrella en ciernes. Pero ha deslucido en sus últimos cuatro combates, ganados todos por decisión.

Berlanga, que hace campaña en las 168 libras, había realizado sus últimas 11 peleas bajo la bandera de Top Rank. En su última pelea, el 11 de junio de 2022, mordió a Alexis Angulo (27-3, 23 KOs) en el séptimo asalto. Eso le ganó una suspensión de seis meses por parte de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, la cual cumplió. No ha peleado desde ese entonces. Achacó su separación de Top Rank por diferencias.

Hearn y Matchroom serán los anfitriones de la cartelera que se celebrará el 20 de mayo en Irlanda, que será estelarizada por la esperada revancha entre Taylor y la puertorriqueña Amanda Serrano.