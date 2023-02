La peleadora puertorriqueña Stephanie “La Medicina” Piñeiro (4-0, 2 KO’s) continúa invicta luego de dominar por decisión unánime a la peleadora argentina Yamila “La Maquinita” Reynoso (12-13-3, 8 KO’s) durante la cartelera “Choke Controversial”, celebrada el sábado en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.

Los tres jueces vieron la pelea 60-54.

“Me siento contenta con la victoria. Le ganamos a una peleadora experimentada, que me hizo trabajar los seis asaltos. Me obligó a utilizar otros recursos que no había tenido que usar con las peleadoras anteriores y que los fanáticos no habían visto”, expresó la atleta bayamonesa.

“Podría hacer como 10 asaltos más porque terminé bien fresca”, añadió la púgil, cuyo próximo compromiso será con el Equipo Nacional de boxeo en el Campeonato Mundial Femenino que se llevará a cabo del 15 al 31 de marzo en Nueva Delhi, India.

Por otro lado, el puertorriqueño Juan “Juancito” Zayas (7-0-1, 7 KO’s) derrotó por nocaut en el octavo y último asalto al nicaragüense Marvin Solano (24-9, 8 KO’s) por el cinturón Fecarbox gallo (118 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Mientras, Ryan “El Showman” Pino (14-7-2, 7 KO’s) venció por decisión unánime a Jayson “La Maravilla” Vélez (30-11-1, 21 KO’s).

Asimismo, Edgardo “Gardy” Rolón (8-0, 3 KO’s) consiguió una victoria por decisión unánime sobre el veterano púgil colombiano Yeison Vargas (21-13, 15 KO’s) y Yamitt “El Olímpico” Ponce (6-0, 5 KO’s) detuvo en el primer asalto a Jan “Pescador” Pomales (4-1, 3 KO’s).

Olajuwon “El Rayo” Acosta (9-0, 6 KO’s) detuvo por nocaut técnico a Janiel “Pototto” Rivera (18-9-3, 11 KO’s), Abisael “El Sobrino” Cotto (6-0, 5 KO’s) superó por decisión técnica a Jayron Santiago (10-10-1, 6 KO’s) y Julio “La Pantera” Rosa (6-2, 3 KO’s) liquidó en dos asaltos a Jared Tallent (1-2, 1 KO).

En la pelea estelar Misael González Trinidad, a quien apodan Rey Charlie, salió airoso por decisión dividida ante Jonathann Rosario Ortiz, conocido como Gallo The Producer. El combate suponía un ajuste de cuentas entre ambas personalidades.