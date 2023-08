Durante los últimos seis meses, el boricua Emmanuel “Manny” Rodríguez dejó atrás todas las cosas que podían distraerlo de su sueño de volver a reinar en las 118 libras, algo que espera lograr mañana, sábado, cuando se mida al nicaragüense Melvin López (29-1, 19 KO’s) por la faja vacante del peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en el MGM National Harbor, en Oxon Hill, Maryland.

Pero Rodríguez no ha estado solo con miras a lograr tal objetivo. Lo ha acompañado el campeón de las 140 libras de la FIB, su compatriota Subriel Matías, quien se movió hacia México hace unos tres meses.

Ambos estuvieron acuartelados en un apartado gimnasio ubicado en el municipio de Jiquipilco, a más de 10,000 pies sobre el nivel del mar para alcanzar su mejor condición física.

En el caso de Matías (19-1, 19 KO’s), se prepara para su primera defensa del cinturón superligero de la FIB ante el uzbeco Shohjahon Ergashev (23-0, 20 KO’s). Dicha pelea irá a subasta este próximo 15 de agosto.

Como testigo de primera fila del esfuerzo que ha hecho su compañero, Matías expresó que ha visto cómo Rodríguez se ha esforzado para reconquistar esa corona mundial. Coincidió con el entrenador de ambos, el mexicano Jay “Panda” Najar, que él tiene “hambre de ganar”.

“En esta ocasión él (Rodríguez) ve más allá. Se ve barriendo la división. Eso es una motivación extra. Además, sabe el talento que tiene”, expresó Matías en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Matías reiteró que tanto Manny como él se dedicaron a “entrenar, entrenar y entrenar” durante todo este tiempo.

“Aquí no hay distracciones, aquí no hay mundo. Es un área apartada en un pueblo chico. Solo comemos y entrenamos”, articuló.

Matías hizo el viaje hacia Maryland, donde se escenificará la cartelera protagonizada por Rodríguez. Expuso que quiere acompañar a su colega “cuando se haga campeón nuevamente”.

El fajardeño Subriel Matías posa con su título de las 140 libras de la FIB. (Carlos Giusti/Staff)

Va por el nocaut en su primera defensa titular

El “Orgullo de Maternillo” -como es conocido Matías- explicó que su llegada a Jiquipilco se dio en el contexto de que iba a pelear ante Sergei Lipinets el 26 de agosto. Esa pelea no se concretó, y ahora espera porque se realice la subasta de su enfrentamiento ante Ergashev.

Cuestionado sobre cómo se ve de cara a esa contienda, Matías explicó que su contrincante es aguerrido como él y expresó que va dispuesto a noquearlo.

“Mi mentalidad es noquearlo, pero me gustaría que sufriera y que el mundo vea que no soy un payaso o que me han regalado las cosas. Yo me he tenido que jo...”, abundó el atleta, que lleva dos preparaciones en Jiquipilco y tres bajo el mando de Najar.

Matías ganó la faja mundial vacante de la FIB el 25 de febrero pasado al imponerse ante Jeremías Ponce, que no salió a pelear en el sexto episodio tras ser derribado en el quinto.

“Mi mentalidad es acabar con el oponente que esté de turno. En esta ocasión, siento que él (Ergashev) no ha tenido la oposición que yo me he enfrentado y creo que esa va a ser la diferencia para yo obtener la victoria”, argumentó.

¿Vas por el nocaut?, se le preguntó.

“No esperen menos. Ya se le he dejado saber a él y a su equipo. Voy por el nocaut. De hecho, lo voy a noquear. Seis, siete, ocho asaltos. Máximo nueve. Si no confío en mí, ¿quién lo va a hacer?”, puntualizó.