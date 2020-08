El invicto prospecto aguadillano Henry “Moncho” Lebrón pondrá fin a una inactividad que se prolongó más de la cuenta, cuando se mida este viernes al ecuatoriano Luis Porozo en Kissimmee, Florida.

Lebrón, invicto en 12 peleas con nueve de sus triunfos por la vía del nocaut, es un superpluma (130 libras) que en esta ocasión combatirá en un peso intermedio en las 128 libras ante Porozo, en el Osceola Heritage Park. Fue el mismo lugar en que salió airoso el 28 de febrero, antes de que surgiera la pandemia de COVID-19. En esa ocasión superó por decisión unánime en ocho asaltos al filipino Recky Dulay.

Este viernes, Lebrón irá contra el mismo rival que enfrentó el pasado 25 de junio su primo, el también invicto peso pluma Orlando “El Zurdo de Oro” González, quien derrotó a Porozo (15-3, 8 KO) por decisión unánime en la “burbuja” de Top Rank en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

Se suponía que Lebrón hubiera salido de la inactividad causada por la pandemia, combatiendo en esa misma cartelera junto a su primo. No obstante, una inflamación severa en sus cordales lo obligó a darse de baja y a operarse. Así las cosas, será este viernes en un cartel de la empresa All Star Boxing, luego de seis meses sin subir a un cuadrilátero, cuando intentará recobrar el ritmo que llevaba en 2019.

“Esos seis meses fueron un poquito para pensar… pensar en qué me hacía falta para poder tener una mejor condición, y ver los defectos que tenía en la técnica. Eso me ha ayudado también a saber dónde estaba y en qué nivel estoy. No creo que me afecte esos seis meses de inactividad”, dijo Lebrón, un pegador zurdo de 5′6″ de estatura y 22 años.

Lebrón y su primo González son dos de las promesas boricuas de la empresa Top Rank y ambos marchan con récord intachable hasta el momento.

“Es superimportante porque me mantiene activo y es lo que quiero. Estar activo en las peleas”, expresó Lebrón sobre lo que representa retornar al cuadrilátero, luego de que en 2019 la empresa lo mantuviera bastante activo, peleando cada tres meses.

Lebrón sabe que será difícil pelear con tanta frecuencia mientras dure la pandemia, pero espera en la segunda mitad del año, recuperar algo del terreno perdido en la primera parte de 2020. “Esperamos salir por la puerta ancha y si se puede acabar pronto, mejor, para tener una fecha segura posiblemente a finales de octubre y si se puede, otra en diciembre. Si termino con dos peleítas más sería lo conveniente”.

El noqueador zurdo dijo que ya conversó con su primo sobre el tipo de rival que es Porozo, aparte de que él vio la pelea de ambos. Lebrón no suena preocupado por su rival de turno, pero dijo que siempre hay que tener cautela y no brindar muchas oportunidades. Fue lo que notó, según dijo, de la pelea de su primo contra Porozo; que no lo presionó.

No obstante “El Zurdo de Oro” llegó a derribar al ecuatoriano en el segundo giro, en ruta a un triunfo por decisión en ocho rounds, que mejoró su marca a 15-0 con 10 nocauts.

“Él me habló y creo que es más o menos el mismo plan de pelea de Orlando, pero con un poquito más de presión”, dijo Lebrón sobre lo que será su estrategia. “Él me habló de lo que no hizo (contra Porozo) y estuve de acuerdo con él, porque mientras yo veía la pelea, en mi mente lo decía, que había que meterle un poco más de presión”, prosiguió.

“Hay que trabajarlo con calma e inteligencia, pero sin darle mucho tiempo”, dijo Lebrón para concluir.