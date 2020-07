No es un secreto que el invicto mexicano Oscar Valdez parte como favorito en su pelea del próximo martes ante el puertorriqueño Jayson Vélez. Su marca invicta de 27-0 con 21 nocauts y su reciente reinado en la categoría pluma (126 libras) en la Organización Mundial de Boxeo lo colocan como uno de los mejores púgiles de la promotora Top Rank.

Tomando eso en cuenta, son muchos en el boxeo los que ven esta pelea de Valdez como un escalón para eventualmente retar a su compatriota Miguel Berchelt por la faja superpluma (130 libras) del Consejo Mundial de Boxeo. De hecho, Valdez dejó vacante su faja en las 126 con la mira puesta en Berchelt.

Sin embargo, esa aspiración está en una breve pausa y su mirada está fijada en Vélez, un veterano boxeador boricua de 32 años con marca de 29-6-1 con 21 nocauts y que nunca ha sido campeón mundial. Valdez, sencillamente, no quiere sorpresas.

“Jayson Vélez es un peleador buenísimo. El récord que tiene no le hace justicia”, expresó Valdez en entrevista telefónica con El Nuevo Día. “El récord no significa nada. Jayson Vélez, cada vez que se sube al cuadrilátero, da una buena pelea. No me estoy confiando para nada, sabemos la capacidad que él tiene”, abundó Valdez, quien estará haciendo su debut en el 2020.

Un posible enfrentamiento entre Valdez y Berchelt (37-1, 33 KO) era comentado para este año, pero la pandemia del COVID-19 puso una pausa toda la actividad boxística. Si todo sale como planifica Valdez, derrotará a Vélez en la burbuja del MGM Grand en Las Vegas y luego mirará a Berchelt. Pero en la conversación con este diario, Valdez insistió una y otra vez en su respeto hacia Vélez y a la rivalidad boxística entre Puerto Rico y México.

De hecho, para “El Alacrán” será su primera pelea ante un boxeador nacido en la isla, según confirmó.

“Es un honor. Desde que era chico viví esa rivalidad, y es una rivalidad muy bonita. Han pasado boxeadores muy grandes como Julio César Chávez, Tito Trinidad, Fernando Vargas... Me da mucha emoción. Quiero brindarle una buena pelea al público, para que las nuevas generaciones sigan viendo una buena rivalidad entre México y Puerto Rico. Subiremos al ring a dar nuestro mejor espectáculo”, comentó.

“En el boxeo pueden ocurrir errores, pueden haber ‘upsets’. Pueden haber una ‘bala perdida’, un mal golpe, y la pelea se acaba. No me puedo confiar. No puedo pensar en un boxeador y olvidarme del que tengo de frente. (Vélez) es un boxeador experimentado, no lo puedo subestimar”, enfatizó el mexicano.

En el espejo de Verdejo

Valdez, de 29 años, es amigo del puertorriqueño Félix Verdejo y ambos comparten una trayectoria similar. Los dos compitieron en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y luego dieron el salto al profesionalismo. Sin embargo, Valdez sí ha logrado cumplir con sus expectativas, al ya ganar un título mundial en las 126 libras y mantener su invicto.

Verdejo, por su parte, aún no ha conquistado un título mundial y tiene marca de 26-1 con 16 KO. Verdejo peleará el jueves en la burbuja de Las Vegas ante Will Madera.

“Somos buenos amigos. Tenemos una buena amistad”, dijo Valdez, quien recordó que asistió a múltiples torneos aficionados en los que compartió con Verdejo.

Para Valdez, el accidente de motora que sufrió Verdejo en agosto de 2016 interrumpió lo que aún puede ser una notable carrera para el boricua.

“En algún momento hablé con él por teléfono, lo saludé. Le dije que que todos sabemos que tiene la capacidad. Es bueno, tiene talento, velocidad, pegada y una carisma enorme”, dijo Valdez.

“Tuvo su accidente con la motocicleta que lo afectó un poco. Si no hubiera sido por eso, estoy seguro que Félix Verdejo ya sería campeón mundial y estaría buscando un título en otra división. Comenzamos juntos en el boxeo. Siempre fue muy rápido e iba evolucionando en el boxeo profesional , pero desafortunadamente le pasó ese problema. Pero yo soy positivo y le traslado esa energía a Félix Verdejo. Le deseo lo mejor, tiene una capacidad enorme para pelear y ganarle a cualquiera. Si fuera un hombre de apuestas, apostaría que Félix Verdejo será un campeón mundial”, culminó Valdez.