Como todos los boxeadores profesionales, el nicaragüense Gerardo Zapata estaba en busca de una ocasión para pelear por un título mundial.

Esa oportunidad llegó en pasados días cuando su compatriota Leyman Benavides tuvo que renunciar a su reyerta ante el campeón puertorriqueño minimosca de la de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Jonathan “Bomba” González, debido a secuelas del COVID-19.

Zapata (14-1-1, 5 KO’s) ya era parte de la cartelera que se realizará el 27 de octubre en el Complejo Deportivo Alexis Argüello, en Managua, Nicaragua, y tenía el turno semiestelar en una revancha ante el panameño Azael Villar (19-2-4, 15 KO’s), contra quien consiguió un empate el 4 de agosto en Panamá.

Ante este cambio de escenario, Zapata reconoció que ha sido afortunado y afirmó que está listo para aprovechar esta oportunidad ya que “es lo que todo boxeador busca, y el sueño de uno es convertirse en campeón del mundo”.

“Nosotros siempre hemos estado entrenando en el gimnasio y siempre me estoy preparando para cualquier cosa que salga”, compartió Zapata en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Nos estábamos preparando mejor para la revancha para dejar las cosas claras”, agregó al referirse a la pelea que tenía ante Villar.

El ahora retador titular reconoció que González (27-3-1, 14 KO’s) “es un gran boxeador y tiene lo de él” y vaticinó una “guerra”.

Sin embargo, dijo que el boricua no es el peleador de mayor talento y trayectoria contra el que se ha enfrentado, pues ha tenido la oportunidad de guantear con púgiles de alto calibre, como el campeón supermosca de la OMB, el japonés Junto Nakatani, y sus compatriotas y exmonarcas mundiales Román “Chocolatito” González y Félix Alvarado.

“Él (González) es un gran peleador, pero nosotros traemos lo de nosotros”, puntualizó.

Gerardo Zapata (izquierda) ha guanteado con el campeón mundial japonés Junto Nakatani. (Suministrada)

Fanático de Roberto Clemente

En una de las entrevistas que Zapata le concedió a los medios de su país una vez se supo que sería estelar, se presentó con una camiseta que mostraba el rostro del recordado pelotero puertorriqueño Roberto Clemente.

A preguntas de El Nuevo Día, Zapata reconoció su admiración por el fenecido astro boricua.

“Soy fanático de Roberto Clemente porque de niño me gustaba el béisbol, pero se me dio la oportunidad de boxear y tomé la carrera del boxeo. Pero siempre me ha gustado Roberto Clemente”, expuso.

Cuando se le preguntó qué cosas admiraba del primer puertorriqueño y latinoamericano en ingresar al Salón de la Fama del Béisbol en 1973, no dudó en responder que “la humildad”.

La figura del Clemente es muy querida en Nicaragua, país al que se dirigía cuando falleció trágicamente el 31 de diciembre de 1972 cuando el avión -en el que iba con suministros para los damnificados de un terremoto que causó estragos en ese país centroamericano- se estrelló.