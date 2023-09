Aparentes problemas de salud derivados por un contagio con COVID-19 provocaron que el nicaragüense Leyman Benavides tuviera que retirarse de la cartelera en la que retaría al campeón minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el boricua Jonathan “Bomba” González.

El promotor puertorriqueño Félix “Tutico” Zabala confirmó la salida de Benavides e informó que este será sustituido por su compatriota, Gerardo Zapata. El resto de la cartelera -que se realizará el 27 de octubre en el Complejo Deportivo Alexis Argüello, en Managua, Nicaragua- permanece inalterado.

“Aparentemente (Benavides) se enfermó cuando estaba entrenando. Todavía no tenemos un diagnóstico médico para saber qué enfermedad fue, pero lo que he podido escuchar es que son secuelas del COVID-19. Él (Benavides) se fue a hacer unos exámenes más profundos, pero de esos no tengo resultados”, expresó Zabala en entrevista con El Nuevo Día.

“Entra Gerardo Zapata. Es una defensa opcional, lo que cambia es el rival”, agregó el manejador, al explicar que González arriesgará su cinturón de las 108 libras.

Zapata aparece en la posición número 14 en el escalafón de la OMB. Tiene marca de 14 victorias, cinco de ellas por nocaut; una derrota y un empate. De hecho, tenía previsto pelear en el espectáculo del 27 de octubre en la semiestelar ante el panameño Azael Villar (19-2-4, 15 KO’s), contra quien consiguió un empate el 4 de agosto.

Mientras, González (27-3-1, 14 KO’s) hará su tercera defensa de la faja mundial que conquistó el 16 de octubre de 2021 al imponerse al mexicano Elwin “La Pulga” Soto por decisión dividida. Sus primeras dos defensas exitosas fueron ante el filipino Mark Anthony Barriga y el japonés Shokichi Iwata, a los que derrotó por decisión unánime.