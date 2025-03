“Ellos me dieron la fuerza”: Belisa López de Jesús brilló en su debut profesional

“La emoción de mi familia se sintió completamente en el cuadrilátero. Que ellos estuvieran ahí fue pieza clave para mí. Fue lo que me dio fuerza para sobrellevar todas las emociones que tenía. Ellos me dieron la fuerza esa noche”, compartió la peleadora en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

“Mi familia me decía: ‘Concéntrate en ti, es tu momento’. No hubo nervios, simplemente hubo ansias de subir al cuadrilátero y dar lo mejor de mí”.

“Me dijo que me concentrara en mí, que esa era mi noche mi momento y mi espectáculo. Que me lo disfrutara porque el trabajo estaba hecho. Él es mi amuleto. Que él me dijera eso y que estuviera ahí conmigo fue una de las partes más importantes de la noche”.