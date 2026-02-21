Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Floyd Mayweather Jr. sale del retiro y quiere boxear este verano

El excampeón mundial invicto de cinco divisiones no pelea desde 2017

21 de febrero de 2026 - 10:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Floyd Mayweather Jr. se presenta en el cuadrilátero antes de una pelea de exhibición contra Logan Paul en el Hard Rock Stadium, 6 de junio de 2021, en Miami Gardens, Florida. Cuando el campeón invicto Floyd Mayweather Jr. enfrente a Mikuru Asakura, entrenado por Manny Pacquiao. (The Associated Press)
Por Greg Beacham

Floyd Mayweather Jr. anunció que pone fin a su retiro de nueve años y regresará al boxeo competitivo este verano.

Mayweather, quien cumple 49 años el martes, no ha peleado en un combate real desde 2017, cuando venció a Conor McGregor. Tras esa reyerta millonaria contra un artista marcial mixto, Mayweather (50-0, 27 KOs) se declaró retirado por tercera vez en su carrera.

El excampeón mundial de cinco divisiones ha seguido subiéndose al ring con regularidad a sus 40 años, con una serie de lucrativos combates de exhibición contra figuras como el influencer de internet Logan Paul, el youtuber Mikuri Asakura y John Gotti III, nieto del infame jefe de la mafia.

Mayweather ya ha anunciado otra exhibición para esta primavera contra Mike Tyson, de 59 años, aunque no se ha confirmado la ubicación ni la cadena de televisión.

Pero Mayweather afirma que también regresará a la competición en el ring este año gracias a un acuerdo promocional con CSI Sports/Fight Sports.

“Todavía tengo lo necesario para batir más récords en el boxeo”, declaró Mayweather en un comunicado. “Desde mi próximo evento contra Mike Tyson hasta mi próxima pelea profesional, nadie generará más entradas, tendrá una mayor audiencia global ni generará más dinero con cada evento que mis eventos”.

Mayweather pasó más de una década siendo posiblemente la mayor estrella estadounidense del boxeo, y venció a Manny Pacquiao en 2015 en la pelea más lucrativa de la historia hasta ese momento. Sus magníficas habilidades defensivas y su rapidez de manos eran sus puntos fuertes en el ring, pero su estrellato y su riqueza proliferaron en gran medida gracias a su imagen de antihéroe, el “Money May”.

Mayweather ha hecho alarde de su extravagante estilo de vida en línea prácticamente desde la invención de las redes sociales, pero a principios de este año presentó una demanda contra Showtime Networks y Stephen Espinoza, expresidente de Showtime Sports, alegando que se le deben más de 300 millones de dólares.

La compleja demanda de Mayweather parece culpar a la cadena por no proteger al boxeador de las prácticas comerciales de su asesor financiero de toda la vida, Al Haymon.

Mayweather también ha sido demandado este año por su presunto impago del alquiler de un apartamento en Manhattan, y mantiene disputas financieras con al menos dos importantes joyeros.

Mayweather regresa al boxeo profesional un año después de que Pacquiao, ahora de 47 años, reanudara su carrera. Pacquiao tiene previsto enfrentarse a Ruslan Provodnikov en Las Vegas el 18 de abril en la segunda pelea de su regreso.

