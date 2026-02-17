Opinión
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Floyd Mayweather y Mike Tyson podrían pelear en el Congo el 25 de abril

Según The Ring, los organizadores evalúan llevar la exhibición a suelo africano, lo que evoca la histórica velada entre Ali y Foreman en 1974

17 de febrero de 2026 - 8:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mike Tyson (izquierda) pelea ante Jake Paul durante su combate de peso pesado, el viernes 15 de noviembre de 2024/ (The Associated Press)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

A más de cinco décadas de The Rumble in the Jungle, la legendaria pelea de 1974 entre Muhammad Ali y George Foreman, la República Democrática del Congo podría volver a colocarse en el mapa del boxeo mundial como posible sede de una pelea de exhibición entre Floyd Mayweather Jr. y Mike Tyson.

Según fuentes citadas por el periodista Mike Coppinger en la revista The Ring, los organizadores del evento habrían seleccionado al Congo como escenario del combate no oficial, con el 25 de abril como nueva fecha tentativa, luego de que inicialmente se manejara marzo y África como sede general.

De concretarse en suelo congoleño —antes conocido como Zaire— el choque evocaría inevitablemente la histórica velada del 30 de octubre de 1974, cuando Ali venció a Foreman por nocaut en el octavo asalto en una de las peleas más emblemáticas del deporte.

Floyd Mayweather Jr. (izquierda) conecta un golpe sobre el británico Ricky Hatton durante su combate por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el hotel-casino MGM Grand de Las Vegas, el sábado 8 de diciembre de 2007.
Floyd Mayweather Jr. (izquierda) conecta un golpe sobre el británico Ricky Hatton durante su combate por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el hotel-casino MGM Grand de Las Vegas, el sábado 8 de diciembre de 2007. (The Associated Press)

Tyson no pelea desde noviembre de 2024, cuando cayó por decisión unánime ante Jake Paul. Mayweather, por su parte, no compite profesionalmente desde agosto de 2017, cuando detuvo en el décimo asalto al astro de UFC Conor McGregor.

Desde entonces, el invicto excampeón ha participado en varias exhibiciones, incluyendo combates ante Logan Paul y el japonés Tenshin Nasukawa.

Floyd Mayweather Jr.Mike TysonBoxeo
Sara Del Valle Hernández
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
