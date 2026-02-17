Floyd Mayweather y Mike Tyson podrían pelear en el Congo el 25 de abril

A más de cinco décadas de The Rumble in the Jungle, la legendaria pelea de 1974 entre Muhammad Ali y George Foreman, la República Democrática del Congo podría volver a colocarse en el mapa del boxeo mundial como posible sede de una pelea de exhibición entre Floyd Mayweather Jr. y Mike Tyson.

Según fuentes citadas por el periodista Mike Coppinger en la revista The Ring, los organizadores del evento habrían seleccionado al Congo como escenario del combate no oficial, con el 25 de abril como nueva fecha tentativa, luego de que inicialmente se manejara marzo y África como sede general.

De concretarse en suelo congoleño —antes conocido como Zaire— el choque evocaría inevitablemente la histórica velada del 30 de octubre de 1974, cuando Ali venció a Foreman por nocaut en el octavo asalto en una de las peleas más emblemáticas del deporte.

Floyd Mayweather Jr. (izquierda) conecta un golpe sobre el británico Ricky Hatton durante su combate por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el hotel-casino MGM Grand de Las Vegas, el sábado 8 de diciembre de 2007. (The Associated Press)

Tyson no pelea desde noviembre de 2024, cuando cayó por decisión unánime ante Jake Paul. Mayweather, por su parte, no compite profesionalmente desde agosto de 2017, cuando detuvo en el décimo asalto al astro de UFC Conor McGregor.