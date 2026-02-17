Floyd Mayweather y Mike Tyson podrían pelear en el Congo el 25 de abril
Según The Ring, los organizadores evalúan llevar la exhibición a suelo africano, lo que evoca la histórica velada entre Ali y Foreman en 1974
17 de febrero de 2026 - 8:28 PM
A más de cinco décadas de The Rumble in the Jungle, la legendaria pelea de 1974 entre Muhammad Ali y George Foreman, la República Democrática del Congo podría volver a colocarse en el mapa del boxeo mundial como posible sede de una pelea de exhibición entre Floyd Mayweather Jr. y Mike Tyson.
Según fuentes citadas por el periodista Mike Coppinger en la revista The Ring, los organizadores del evento habrían seleccionado al Congo como escenario del combate no oficial, con el 25 de abril como nueva fecha tentativa, luego de que inicialmente se manejara marzo y África como sede general.
De concretarse en suelo congoleño —antes conocido como Zaire— el choque evocaría inevitablemente la histórica velada del 30 de octubre de 1974, cuando Ali venció a Foreman por nocaut en el octavo asalto en una de las peleas más emblemáticas del deporte.
Tyson no pelea desde noviembre de 2024, cuando cayó por decisión unánime ante Jake Paul. Mayweather, por su parte, no compite profesionalmente desde agosto de 2017, cuando detuvo en el décimo asalto al astro de UFC Conor McGregor.
Desde entonces, el invicto excampeón ha participado en varias exhibiciones, incluyendo combates ante Logan Paul y el japonés Tenshin Nasukawa.
