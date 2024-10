Haskell Rhodes trata de imitar la personalidad de una leyenda boricua: “Me visto tratando de ser como Héctor Camacho”

Camacho fue baleado el el 20 de noviembre de 2012 junto a su amigo Adrián Alberto “Yamil” Mojica Moreno -quien murió en la escena- y fue declarado muerto cuatro días después en el Centro Médico. Los cinco hombres que fueron imputados por estos asesinatos no fueron encausados, luego de que no se encontrara causa para juicio.

“ Si alguna vez me ves vestido en las peleas, me visto tratando de ser como Héctor Camacho. Llevo atuendos locos. Este que tengo lleva una falda. La faldita es de estampado de cebra, rojo, tiene un montón de colores diferentes y tengo los zapatos que son como de diamantes, y estampado de cebra en mis zapatos, tratando de ser como Camacho. Es a quien trato de imitar en el ring. Su estilo era, ya sabes, como loco, como queriendo llamar la atención, y ese soy yo”, añadió Rhodes.

“Lo vi entrenando. Yo estaba como, ‘es increíble’. Estábamos en el gimnasio Wild Card porque, ya sabes, conocía a Freddie Roach, así que él entrenaba en el gimnasio privado, y le dijo a Freddie y a su equipo que yo podía ir a verlo entrenar y hacer sparring, y me dio artículos con el logo del equipo de Cotto. Fue increíble”, compartió con entusiasmo.

“Esa tiene que ser mi pelea favorita (de Cotto) y consiguió el nocaut. Me trató como si fuera de la familia. Mucha gente dice cosas como ‘oh, bueno, él no es amigable’, pero creo que es porque no es un tipo llamativo que habla con todo el mundo. Es más bien alguien orientado a la familia, a sus amigos y esas cosas. Pero si te ve por ahí y sabe que te gusta el boxeo, te recibe con los brazos abiertos. En ese momento yo estaba como, ‘vale, ya puedo morir feliz’”, agregó sonriente.