Kiria Tapia aspira a pelear por un título mundial el próximo año en la división peso pluma

“Estoy lista siempre para que cuando venga algo importante, poder recibirlo rápido. Pero sí, quiero que mi carrera avance un poquito más porque yo sé que se puede hacer y que me puedan dar oportunidad en la televisión para que me puedan seguir viendo alrededor del mundo y que las boxeadoras puertorriqueñas podamos seguir representando a nivel internacional”, agregó.

“Me gustaría pelear en las 126. Ahora mismo casi todas las peleas las hemos hecho en 130, 134, pero sé que las oportunidades pueden estar en 126. Estoy cómoda en las 130 y no he he hecho las 126, eso se tendría que trabajar con tiempo para hacerlo muy bien y saludablemente”, puntualizó.