Emmanuel “Manny” Rodríguez anuncia en redes su retiro de la cartelera “Taínos versus Aztecas”

El excampeón mundial puertorriqueño Emmanuel “Manny” Rodríguez (23-3, 13 KO’s) acudió una vez más a sus redes sociales para hacer un sorpresivo anuncio: no estará en la cartelera “Taínos versus Aztecas” , que está pautada para el 9 de noviembre en Bayamón , y en la que protagonizaba la pelea semiestelar.

El medallista de oro en los Juegos Olímpicos Juveniles de 2010 escribió en su perfil de Facebook “Buenos días... No pelearé el 9 de noviembre en Bayamón” . Esta declaración dejó a muchos de sus seguidores con la duda en torno a las razones para tomar esta decisión.

El Nuevo Día intentó comunicarse con Juan Orengo, de Fresh Productions, para conocer más detalles sobre esta decisión del púgil, pero no se ha tenido éxito. Sin embargo, el promotor le dijo al periódico Primera Hora que había visto la publicación de Rodríguez.

“Dijo que no va a pelear. Pero no ha dicho por qué no va a pelea”, dijo Orengo, según citado por ese medio.