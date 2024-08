“Hay que venderla”: analistas entienden que el papel de villano de Edgar Berlanga ante Canelo Álvarez busca darle vuelo a la pelea

View this post on Instagram

“No hay duda de que esto es una oportunidad que le están dando a Berlanga. Berlanga que no se ganó, no tiene los méritos, no tiene el resumé para merecerse una pelea con Canelo. Entonces ser tan ingrato, que insulta personalmente a Canelo, que con esa actitud a lo jaquetón... Para mí es de mal gusto”, articuló Sánchez Fournier.